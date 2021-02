El drama de Monfils después de perder en la primera ronda del Open de Australia

Gael Monfils es uno de los jugadores que mejor rollo transmiten en el circuito. Nadie habla mal de él. Sus bromas y su espíritu positivo son resaltados por todos sus compañeros, pero en el último año el francés está lejos de ser el jugador que era. Monfils no gana un partido desde que a finales de febrero de 2020 venciera en los cuartos de final de Dubai a su compatriota Richard Gasquet. Luego llegó la derrota ante Djokovic en las semifinales y desde entonces está en blanco. Roma, Viena, Roland Garros, Hamburgo, la ATP Cup... En el Open de Australia ha continuado su particular racha.

El número once del mundo se medía al finlandés Emil Ruusuvuori y se ha despedido de Melbourne en cinco sets (3-6, 6-4, 7-5, 3-6 y 6-3). Lo que sucedió después de caer ante el número 86 de la ATP en la conferencia de prensa sorprendió a todos. Monfils estaba hundido e incluso no pudo contener las lágrimas. “Es una pesadilla de la que me gustaría salir, pero no puedo. Pido un poco de clemencia, si alguien ha caído no le disparéis”, declaró el jugador de 34 años.