Las sinceras palabras de Nadal después de superar la primera ronda del Open de Australia

Rafa Nadal terminó el partido contra Djere, que venció por 6-3, 6-4 y 6-1, y le tocó hablar sobre sus sensaciones después de haber pasado unos días preocupado por unos problemas en la espalda que le pueden lastrar en el Open de Australia, primer Grand Slam de la temporada. “Necesitaba sobrevivir hoy. Estar todo el rato concentrado en el partido”, dijo el zurdo, que en un momento de su discurso repitió lo de que seguía “vivo”. No parece tenerlas todas consigo por esas molestias, pero afirmó que debía ir “día a día” y que estaba “feliz de alcanzar la segunda ronda”. “La preparación no ha sido la mejor para mí, pero hoy he hecho un buen trabajo. Encontré el camino para seguir”, opinó. Rafa cerró el encuentro con 19 tiros ganadores. Con el servicio, que podía ser su gran problema, sumó cinco saques directos y ganó el 83 por ciento de los puntos jugados con primero (40 de 48). Concedió cinco bolas de ruptura y sólo perdió una.

A continuación, el tenista español agradeció la presencia de público, pero también se acordó, como casi siempre que habla, de la situación que se está atravesando por la pandemia: “El tenis es una cosa muy importante para nosotros, sin embargo pasa a segundo plano con todo lo que está pasando. Hay cosas mucho más importantes”, dijo.