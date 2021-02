Tiene claramente perdida hace tiempo la pelea por el puesto de lateral izquierdo con Mendy, pero Marcelo no se ha desenganchado de la temporada y sigue buscando la manera de ser útil. A los 32 años su físico está a punto de decir basta, si no lo ha dicho ya, pero la calidad la va a tener toda la vida. Sólo ha disputado diez partidos este curso y los números dicen que cinco de sus nueve titularidades han acabado en derrota del Real Madrid. El brasileño es un mito del club blanco, pero está ahí para ayudar en lo que haga falta, y ayer Zidane lo necesitaba de centrocampista. Fue el capitán del equipo ante tantas bajas y el experimento del cambio de dibujo no pudo irle mejor.

Marcelo se reinventó como todocampista, más liberado de las tareas defensivas por la ayuda de Mendy en el esquema con tres centrales, y dispuesto a participar en la creación de juego como interior. Marcelo se movió por donde quiso y esto va muy con su espíritu, que siempre ha sido libre a la hora de jugar al fútbol. Le dio el pase del segundo gol a Mendy con esas roscas desde el costado que han ganado Champions, sin importarle que ayer sólo sirviera para sumar tres puntos ante el Getafe.

Corrió más que nunca hacia atrás, ejerciendo de líder con tantos futbolistas clave de baja. Fue un clarísimo paso hacia adelante del brasileño, que acabó fundido y puede que hasta lesionado en el gemelo izquierdo. Zizou jamás le ha perdido la fe a su lateral y nunca olvida lo que ha significado en las últimas catorce temporadas.

Si fue un día en el que Marcelo ganó puntos, el que dio un paso atrás fue Isco. Ni con sólo trece futbolistas del primer equipo en la convocatoria, el malagueño tuvo un hueco en el once titular. Es verdad que sólo había entrenado una vez tras perderse el último partido por molestias en la espalda, pero si estaba en la convocatoria, lo normal es que hubiera aparecido desde el principio. Fue Marvin el que ocupó el puesto de Kroos, mientras el malagueño, bien abrigado con gorro y mascarilla, miraba desde la banda. El que en otros tiempos fue el jugador número 12, si no titular, empezó a calentar muy avanzada la segunda mitad y entró en los últimos quince minutos después de Arribas. Muy poco con tantos futbolistas de baja. Zidane le ha perdido la fe.