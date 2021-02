El tajante mensaje de Zayra, la hija de Guti, sobre su relación con su padre

Zayra Gutiérrez, la hija de Guti y Arancha de Benito, se ha convertido en una pequeña celebridad durante estos últimos meses de la pandemia por sus publicitadas salidas a discotecas burlándose de las medidas de seguridad contra el coronavirus. Eso la ha convertido en protagonista de los programas de cotilleo. Se ha hablado de sus amistades, de a qué se dedica o de dónde viene el dinero para llevar su nivel de vida, se ha hablado de su carácter, de su personalidad, de todo. Y también de la relación que tiene con su padre, Guti, el ex futbolista del Real Madrid y ahora entrenador que busca equipo para poder seguir desarrollando su carrera tras estar en el Almería.

Durante todo este tiempo, Zayra ha guardado silencio, al igual que su familia. Sólo su madre ha hablado, para poner tranquilidad, cuando las cámaras de televisión la han perseguido por la calle, cuando va a comprar, atosigándola. Ella ha querido proteger a su hija del mundillo de los cotilloes.

Lo que no está claro es que Zayra quiera dejarse proteger o busque entrar en el mundo del famoseo express de ese modo. El caso es que ha roto su silencio en las redes sociales, como no podía ser de otra manera.

En Instagram le han preguntado cómo se lleva con su padre y ella ha querido zanjar todos los rumores, como si, por otra parte, se pudieran zanjar así de fácil. Ha sido tajante: “Esta pregunta se repite muchísimo y lo voy a dejar aclarado para siempre, o eso espero” ha empezado “A mi padre no le veo mucho con el tema de Covid, pero me llevo muy bien”, ha asegurado para intentar normalizar la relación con él E incluso ha ido más lejos, para no dejar ninguna duda: “Lo amo igual que a mi madre”.