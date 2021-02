Lara Gut es la nueva reina del Super-Gigante

Los Campeonatos del Mundo de Cortina empiezan bien para Suiza, con un doblete en el Super-G femenino, la primera prueba de los campeonatos tras un retraso de tres días por las malas condiciones meteorológicas.

La suiza Lara Gut-Behrami se hizo con el oro en el Super-G femenino durante la primera jornada de competición de los Campeonatos del Mundo de Esquí Alpino FIS 2021 en Cortina d’Ampezzo. Con un tiempo de 1:25.51 corriendo con el dorsal 7, se impuso a su compañera de equipo Corinne Suter por 0,34 segundos y a Mikaela Shiffrin por 0,47 segundos, que terminaron en segundo y tercer lugar, respectivamente.

Antes de hoy, Lara Gut-Behrami había ganado una medalla de plata (Schladming 2013) y de bronce (St. Moritz 2017) en el Super-G femenino en los campeonatos del mundo. Con tres medallas mundiales de Super-G, Gut-Behrami igualó a Isolde Kostner, Lindsey Vonn y Julia Mancuso en el récord de medallas en la prueba.

“En el pasado, siempre quise ganar el oro y nunca sucedió, pero hoy fue la primera vez que supe que mi vida no cambiaría si ganaba o no, (...) No esquié para ganar la medalla de oro sino para demostrar lo que puedo, y esto fue una gran diferencia si comparo este año y las ediciones anteriores (. .) También sé por fin cuánto valgo y no es que si ganas una medalla de oro tu carrera valga algo y si no ganas no valgas nada”, dijo Gut-Behrami.

Corinne Suter fue bronce en esta prueba en Åre en 2019. Es la segunda vez que Suiza ocupa los dos primeros puestos en los campeonatos del mundo de super-G femenino; en 1987, en Crans Montana, Maria Walliser ganó por delante de Michela Figini.

Mikaela Shiffrin, que ganó el oro hace dos años en Åre, cometió un error en el tramo final de la Olympia delle Tofane y perdió unas valiosas décimas. Shiffrin, que durante la primera parte de la temporada se centró sólo en las disciplinas técnicas, volvió a entrenar la velocidad para participar en los campeonatos del mundo de super-G en Cortina d’Ampezzo.