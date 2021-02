El secreto del Real Madrid y Alaba: “Hay un acuerdo, pero...”

El defensa del Bayern David Alaba sabe que es una de las perlas del próximo mercado de fichajes del verano. Como queda libre este 30 de junio no se tiene que pagar traspaso por él y considera que eso le da la posibilidad de pedir una nómina muy alta ya que el club que se haga con sus servicios no tendrá que desembolsar nada para que llegue.

Uno de los equipos más interesados es el Real Madrid y según el periodista Fabrizio Romano, que suele acertar con los fichajes: “David Alaba ha llegó a un acuerdo verbal con el Real Madrid a principios de enero. Su precontrato hasta junio de 2025 está ‘casi listo’, aún no firmado. Chelsea, Liverpool y otros clubes siguen intentando convencerle ... pero la prioridad de Alaba es fichar por el Real Madrid”, ha asegurado en Twitter.

El Real Madrid que no sabe muy bien qué va a pasar con sus centrales. Aunque algunos asuntos, como el de Sergio Ramos, empiezan a aclararse y parece más fuera que dentro. Tampoco está claro que Varane, que termina contrato en 2022 vaya a continuar. Porque aún no se ha hablado de la renovación, porque en el club no saben si quiere seguir y porque su traspaso podría ser una inyección necesaria de dinero para afrontar fichajes. Y aunque ambos sigan, en el club son conscientes de que esa posición necesita un relevo. Alaba es futbolista de contrastada experiencia, que sabe lo que es la presión de un club de élite y de maxima exigencia y que, además, también puede desempeñar la función de lateral izquierda.

El Madrid no es el único pretendiente y no parece ya tan evidente que su llegada sea un chollo. Algunos rumores aseguran que Alaba, de 28 años, quiere un contrato largo, de cinco años, con el que asegurarse su futuro. Se habla de que en total quiere unos 10 u 11 millones de euros limpios por temporada, lo que en España, eleva el pago a unos 20-22 millones por año, que multiplicado por cinco superan los 100 millones al final. Con esas cifras, los clubes europeos, que son los grandes pretendientes, tienen que pensar si vale la pena. En el Madrid hay una estricta escala salarial que se va a defender hasta el final y en el resto de Europa, casi todos están anémicos económicamente por culpa de la pandemia y los que, piensan, sobre todo en Messi.