El inesperado mensaje de Tebas contra el Real Madrid

El Real Madrid jugó en pleno temporal Filomena en El Sadar, tras horas en una avión, en medio del frío. No ganó ese partido y Zidane, como no suele hacer casi nunca, alzó la voz para quejarse de que así no se podía jugar.

En el club blanco nunca entendieron la postura de LaLiga. Todavía hoy siguen considerando que la entidad que preside Javier Tebas hizo muy poco para evitar el encuentro. Fue una jornada llena de imágenes extrañas: con futbolistas empujando coches que les iban a recoger o el autobús del Rayo circulando para ir a jugar un partido cuando todo Madrid estaba congelado y parado. El choque entre el Atlético y el Athletic se tuvo que suspender porque el conjunto vasco no pudo aterrizar en Barajas.

Desde LaLiga, en cambio se defendió que había sido el Madrid quien había insistido en viajar, cuando desde la organización se les dijo que podían no viajar ese viernes. Y consideraron que las quejas que llegaban desde la casa blanca se debían más a que no se había ganado el encuentro que a otra cosa. Daban a entender que Zidane y los suyos habían encontrado en la incomodidad del viaje y en el mal tiempo la excusa perfecta para ocultar el mal papel de su equipo.

La guerra parecía haber terminado ahí, con el fin de la nevada y la vuelta a la normalidad que permite la pandemia. Hasta que el Bayern ha jugado en Alemania con el césped repleto de nieve y Javier Tebas, desde su cuenta oficial en Twitter no ha resistido la ocasión de lanzársela al Madrid sin nombrarlo:”Bundesliga: Partido del @FCBayern en estos momentos. Sin comentarios... #SeJuegaConNieve”, ha escrito.