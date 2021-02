Jugar la Liga de Campeones es el sueño de la mayoría de los futbolistas y un objetivo que no es nada sencillo de conseguir. Pero jugarla sin ni siquiera ser futbolista está al alcance de menos gente todavía. Y eso es lo que casi consiguió el francés Gregorie Akcelrod, según desveló el Daily Mail.

Llegó a engañar al Norwich, al Bournemouth y al Swindon para que le ofrecieran una prueba y recibió una oferta en firme del CSKA de Sofía cuando el club búlgaro jugaba la Champions.

Akcelrod no nació para jugar al fútbol y así se lo dijo su padre, cuando el joven Gregoire tenía 10 años: “Eres tan malo. Eres tan perezoso. No quiero verte más en un campo de fútbol”.

Entre los 10 y los 18 años, a Akcelrod se le prohibió jugar al fútbol y un día se le ocurrió crear una página web falsa en la que decía que era un jugador profesional que jugaba en el filial del PSG. Copiaba y pegaba las crónicas de los partidos del diario L’Equipe y eliminaba el nombre Nicolas Anelka y lo sustituía por el suyo. Entonces, Akclerod jugaba en el PSG, pero en el equipo amateur del club, en la última categoría del fútbol francés.

Web falsa que creó Gregoire Akcelrod y en la que aparecía como jugador del PSG.

Como parte de la fachada, Akcelrod incluso se coló en el campo del PSG para hacerse fotos con la equipación del PSG. Su página web y su currículum fueron enviados a algunos de los clubes más importantes de Inglaterra. El Chelsea, el Manchester City y el Arsenal lo rechazaron, pero el Swindon Town le dio una oportunidad en el verano de 2003. “El primer día de la prueba estaba tan mal física y tácticamente que estaba perdido. En el partido de entrenamiento, el portero lanzó un balón largo, intenté cabecearlo, pero me dio de lleno en la cara. Todo el mundo se rio”, contó.

Gregoire Akcelrod, con la camiseta del PSG.

Rechazó ofertas de clubes de Luxemburgo, porque entendía que eran “pequeños” para él, y en 2009 le llegó su gran oportunidad. El CSKA de Sofía, que se acababa de clasificar para la Champions, le ofreció un contrato de tres años con un sueldo de 17.000 euros al mes. Sin embargo, Akcelrod fue descubierto.

“Me hicieron fotos con la camiseta oficial del CKSA, firmé el contrato y publicaron en la página web del CSKA que firmaba. Pero fueron los hinchas del PSG los que me descubrieron”. Un aficionado del CSKA preguntó en un foro online del PSG: “Estamos a punto de fichar a Greg Akcelrod, ¿qué os parece?”.

“Todos los aficionados del PSG no me conocían. Decían que era falso, comprobaron mi página web. Pero algunas cosas eran ciertas, el vídeo del Swindon, por ejemplo. El aficionado del CSKA se puso en contacto con periodistas de Sofía y se supo que el club iba a fichar a un jugador falso”, contó Akcelrod. El CSKA no quiso volver a saber nada de él.

Gregoire Akcelrod llegó a ser anunciado como jugador del CSKA de Sofía.

Posteriormente hizo pruebas en Grecia, Kuwait y Canadá, donde jugó en el Mississauga Eagles y allí puso fin a su carrera.

Actualmente, Akcelrod, de 38 años, trabaja como agente de jóvenes jugadores que intentan entrar en las academias de fútbol, pero sin utilizar las tácticas que él empleó. También ha escrito una autobiografía, Pro At All Costs, en la que detalla su extraña trayectoria en el fútbol y da consejos a los jóvenes que se inician en este deporte.

Akcelrod admite que se arrepiente de algunos aspectos de su carrera como futbolista, pero insiste en que nunca se aprovechó económicamente de los clubes: “Nunca robé un céntimo a los clubes. Siempre pagué mi hotel y mis vuelos. Los clubes perdieron un poco de tiempo, pero a veces es así”.