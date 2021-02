No hay sorpresas en el once del Real Madrid contra el Valladolid porque no tiene mucho donde elegir Zidane. Tras la derrota del Atlético contra el Levante, el encuentro en Zorrilla se ha convertido en un fundamental. Puede significar que el conjunto blanco vuelva a meterse de lleno en la pelea por la competición.

Courtois, Lucas, Nacho, Varane, Mendy; Casemiro, Kroos, Modric, Asensio, Vinicius y Mariano, es el once del Real Madrid.

El Valladolid sale con: Luis Pérez, Joaquín, Bruno, Nacho; Alcaraz, Roque Mesa; Orellana, Kike Pérez, Janko; Guardiola.