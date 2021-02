¿A cuántos Grand Slams queda Djokovic de Federer y Nadal después de ganar en Australia?

Sin Roger Federer en Melbourne y con Rafa Nadal diciendo adiós en cuartos de final ante Tsitsipas, Novak Djokovic supo aprovechar su oportunidad en el Open de Australia. El serbio sumó un nuevo Grande en la final ante Daniil Medvedev. Ya acumula 18 y está a sólo dos del récord que comparten el suizo y el español. Cumple 34 años el 22 de mayo con lo que es un año menor que Rafa y seis menor que Federer. La lucha por ser el jugador con más Grandes de la historia sigue abierta.

Federer dominó casi en exclusiva el circuito desde 2003 hasta 2008. Nadal irrumpió en 2005 en Roland Garros, pero la pista dura y la hierba eran cosa del suizo. El comienzo del cambio llegó en 2008, cuando Nadal le destronó en Wimbledon, le quitó el número uno tras los Juegos de Pekín y le volvió a vencer en la final del Abierto de Australia al enero siguiente. Todavía tuvo Federer un momento de gloria en 2009 al conquistar por primera vez Roland Garros y recuperar el trono en Wimbledon. Entre 2003 y 2009 el helvético sumó quince de sus veinte Grandes.

La primera gran era de Nadal había comenzado. En 2009 la diferencia de Grand Slams con Federer era de nueve (15 a 6) y en 2011 ya le había recortado hasta los seis (16 a 10). El español mandó en todas las superficies, con 2010 como año de máximo esplendor al llevarse de forma consecutiva Roland Garros, Wimbledon y el US Open. La cabeza de Djokovic empezó a asomar entonces, igualando la hazaña del balear en 2011, pero con Australia, Wimbledon y el US Open. Hasta ese año, el serbio sólo tenía en su palmarés un triunfo en Melbourne, pero a partir de ahí se disparó. Las lesiones empezaron a ser un problema que aparecía de vez en cuando en la vida de Nadal, con 2015 y 2016 como punto culminante, porque también se unió un bajón mental, una pérdida de motivación que quizá era más difícil de superar, pero nunca dejó de competir, siguió sumando en la tierra de París y también en Nueva York, cuando en 2019 se colocó a un Grande de Federer. Desde 2011, Rafa y Novak se han ido alternando en el número uno y en el dominio del circuito, con el serbio recortando rápido diferencias y con 2017 como año de bajón por problemas físicos y también de cabeza. Ahí vivió su repunte Federer para aguantar el tirón y no quedar antes atrás.

Tras el nuevo triunfo de Djokovic en Melbourne, el serbio se ha situado a dos de Federer y Nadal. Y la pregunta es: ¿ahora qué? El tiempo juega a favor de Nadal por la ventaja que tiene y de Djokovic por ser un año más joven. Federer apurará esta temporada como su última opción, ya que en agosto cumplirá los 40, mientras que al español y al serbio les queda más recorrido. La guerra está, por tanto, abierta. Aunque Rafa podrá decir que él tiene un oro olímpico y cinco Copas Davis, o Djokovic argumentar que tiene el cara a cara ganado con sus dos rivales, más Masters 1.000, más semanas como número uno (superará a Roger el 8 de marzo) y ha sumado cinco Copas Masters; una menos que Federer, que ha alcanzado además la centena de torneos levantados y juega de una manera que todos admiran. Pero en la batalla de los Grand Slams Rafa tiene ahora el control.