La final de la nueva Liga de Campeones podría jugarse en Nueva York

La final de la Liga de Campeones podría celebrarse en Nueva York si sigue adelante la drástica renovación de la competición que planea la UEFA, según adelanta The Sun. Incluso se ha filtrado que el estadio preferido es el MetLife de Nueva Jersey, donde habitualmente juegan sus partidos los New York Giants y los New York Jets de la NFL.

Los dirigentes europeos quieren cerrar el nuevo modelo de 36 equipos que se desarrollaría durante al menos nueve temporadas a partir de 2024.

Como parte del discurso a los patrocinadores potenciales, la UEFA sugirió que el evento estrella, es decir la final, podría llevar el torneo a la Gran Manzana. El presidente Aleksander Ceferin ya planteó la posibilidad de que la final de la Liga de Campeones fuera eliminada de Europa poco después de su elección en 2016. En ese momento afirmó: “Creo que podría ser una idea en el futuro, pero tenemos que hablar de ello. Ir de Portugal a Azerbaiyán, por ejemplo, es casi lo mismo que ir a Nueva York. Para los aficionados no es ningún problema “.

Posteriormente, Ceferin remató de la idea a corto plazo y señaló que las próximas finales se celebrarán en Estambul en junio, seguidas de San Petersburgo, Múnich y luego Wembley en 2024, dentro de un plan que marcaría el final de la Champions League en su formato actual. A pesar de la oposición de las principales ligas europeas, incluida la Premier League, la UEFA está decidida a seguir adelante con su concepto renovado de la competición.

La UEFA reconoce la necesidad de cambiar su estrategia de marketing para conseguir que se incorporen más patrocinadores de alto valor. Y apelar al mercado estadounidense cargado de efectivo podría ser la clave para desbloquear millones adicionales en ingresos. Los aficionados estadounidenses están desesperados por ver a los equipos más grandes de Europa jugar partidos competitivos y ningún partido lo sería más que la final de la Liga de Campeones.

El nuevo formato

El primer gran cambio del nuevo formato se daría en la fase de grupos: La competición pasará de tener ocho grupos de cuatro equipos a, directamente, una liguilla de 36 conjuntos en los que te enfrentarás a 10 rivales. Los clubes pasarán así de jugar seis partidos en la fase de grupos a diez. Los encuentros se jugarán los martes, los miércoles y los jueves, y que se prolongará entre los meses de septiembre y enero.

Los 36 equipos que participarán quedarán divididos en cuatro categorías en función de su coeficiente. Es decir, habrá cuatro bombos formados por nueve equipos. Todos los participantes disputarán cinco encuentros en casa y otros tantos en campo contrario. L’Équipe explica que un equipo del primer bombo se enfrentaría a otras dos equipos más de los cabezas de serie, pero también a tres del bombo 2, tres del bombo 3 y dos del bombo 4. Es decir, que solo habría un enfrentamiento por equipo y no se seguiría el sistema actual de la fase de grupos de ida y vuelta.

El Bayern de Múnich, el Barcelona, la Juventus, el Real Madrid, el Atlético de Madrid, el Manchester City, el PSG, el Sevilla y el Manchester United ocuparían en estos momentos las nueve primeras posiciones y quedarían integrados en la primera categoría.