La Champions: equipos ingleses y entrenadores alemanes

La Liga de Campeones la dominan los equipos ingleses y los entrenadores alemanes. Inglaterra tiene tres equipos en los octavos de final, los tres fueron primeros de grupo y los tres han ganado su primer partido fuera de casa. Alemania domina los banquillos de Europa, tiene seis técnicos en esta ronda y han ganado cuatro de ellos.

No tan lejos queda el tiempo en que España dominaba la Europa futbolística. Entre 2014 y 2018 ganó cinco Ligas de Campeones, cuatro del Real Madrid y una del Barcelona. Pero ahora corren otros tiempos, los de la resurrección de otros clásicos, el Liverpool y el Bayern de Múnich, que han ganado las dos últimas ediciones y que son el fruto de un éxito colectivo de sus países.

Además del Liverpool, el Chelsea y el Manchester City han ganado sus partidos. Los equipos ingleses dominan esta edición. Cada vez con más jugadores de cantera. El ejemplo es Phil Foden, una de las estrellas de la selección inglesa campeona del mundo que derrotó a España en la final del Mundial sub’17 hace poco más de tres años.

«Han cambiado la idea de juego y tienen muy buenos jugadores y muy rápidos», decía entonces Ginés Meléndez, que era el coordinador de las categorías inferiores de la Federación Española. Los ingleses desarrollaron su cantera por imitación, como antes habían hecho los alemanes. Sus técnicos y el presidente de la Federación acudieron a la Ciudad del Fútbol de Las Rozas en varias ocasiones para reunirse con Ginés Meléndez y con el entonces presidente, Ángel María Villar. Lo primero que hicieron fue construir su propia Ciudad del Fútbol. Los clubes tenían grandes centros de entrenamiento, pero no había nada parecido para el trabajo de las selecciones.

«Hay una delgada línea que separa el éxito del fracaso. Además de buenos jugadores y buenos entrenadores, necesitas fortaleza mental para tener éxito», advertía en una entrevista con «thefootyside.com» en 2016 John Peacock, el gran responsable de la transformación de las selecciones inglesas, ya retirado. Pero hay algo más. «El fútbol está cambiando. Es más rápido y tienes que hacer las cosas a más velocidad, no sólo física, sino mentalmente», explicaba Peacock en una entrevista en la web «youthprosoccer.com» ya en 2012.

Y ese trabajo en la velocidad física y mental es el que les ha hecho dar el salto que todavía les queda por completar en las selecciones mayores.

El Liverpool es la conjunción perfecta, un equipo inglés entrenado por el alemán, Jürgen Klopp. Su fútbol de ida y vuelta, de una intensidad terrible, le hizo ganar la Liga de Campeones en 2019 y la Premier League en 2020. Un campeonato que no había levantado desde que recibe ese nombre, aunque es el segundo club con más títulos de liga en su país, sólo por detrás del Manchester United.

Klopp y el Liverpool tenían enfrente al Leipzig de Julian Nagelsmann, un duelo generacional en el que se impusieron los clásicos. Nagelsmann es el futuro de los banquillos germanos, un técnico de 33 años que ya llevó el año pasado a su equipo hasta las semifinales de la máxima competición europea y que ya rechazó al Real Madrid en su momento.

El Chelsea sigue el mismo esquema de equipo inglés con técnico alemán, el recién llegado Thomas Tuchel, que ha logrado revivir al equipo en apenas unas semanas. El trabajo de Inglaterra con los futbolistas no es tan provechoso con los entrenadores. Los alemanes empiezan a ocupar el lugar que hace no tanto ocupaban los españoles, encabezados por Pep Guardiola, el entrenador del Manchester City. El City es ya casi el único representante del fútbol de toque que dominó en los primeros quince años de siglo. Su fútbol no es de ida y vuelta, como el del Liverpool o el Bayern, pero sigue necesitando una gran agilidad mental y un enorme desgaste físico en la presión.

Además de Tuchel y Klopp también han ganado sus partidos Hansi Flick, con el Bayern de Múnich, y Edin Terzic, con el Borussia Dortmund, el rival del Sevilla. Los dos llegaron de la misma manera a sus banquillos, como solución de interinidad. Flick lo ganó todo en su primera media temporada, incluida la Champions, y este año ha completado el «sextete» con las victorias en las Supercopas de Europa y de Alemania y la del Mundial de clubes. A Terzic no le darán esa oportunidad. El Borussia Dortmund ya ha anunciado la llegada para el próximo curso de Marco Rose, el actual entrenador del Borussia Mönchengladbach, rival del Manchester City en la Liga de Campeones.