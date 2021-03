“Barçagate”, mucho más que un club

Al Barça sólo le falta que Pablo Hasel le componga un himno nuevo y que Pau Gasol diga que él con este panorama no vuelve. Lo de “Més que un club” no hacía falta llevarlo hasta los límites que en los últimos meses sacuden la realidad del Fútbol Club Barcelona. Dentro y fuera del campo. El “Barçagate”, el Bayern, el PSG, el burofax, los impagos, una deuda monstruosa, el independentismo, Piqué, las elecciones... ”Hosti tu”. El Barça siempre ha querido trascender, pero lo de Josep Maria Bartomeu y su presidencia es carne de meme hasta para el entorno más culé. Resulta que cuando el equipo de Koeman -otro que si lo sabe no vuelve- parece dispuesto a pelear por la Liga y sueña con remontar las semifinales de Copa llega otro cóctel molotov en la línea de flotación del club.

Como los Mossos han tenido poca tarea en los últimos días en las calles de Barcelona ahora tocaba el Camp Nou. No es la primera vez que la policía toma las oficinas del estadio. Tampoco es nuevo que un presidente azulgrana tenga problemas con la justicia. La crisis que sacude los cimientos del Barça no se va a arreglar con las elecciones del domingo. La primera misión del ganador -ojo, spoiler: será Joan Laporta- será recomponer un club desvencijado. El Barça es un Titanic que hace tiempo chocó con varios icebergs y las grietas se ven desde Cadaqués al Delta del Ebro. La orquesta liderada por Messi ya desafina y el club se ha movido en los últimos años por espasmos. La detención de su último presidente es el colofón a una etapa durante la que los culés de toda la vida se llevaron demasiadas veces las manos a la cabeza. “Ja prou”, se escucha desde la Zona Alta de la ciudad a la Barceloneta. El seny desapareció hace tiempo de este Barça. ¿Y los “valors”? A Laporta le quedará la ardua tarea de rescatarlo del fango y con Leo Messi contando los días para el adiós.