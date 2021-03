La jugadora de baloncesto que aprovechó el descanso para amamantar a su hija

Una situación atípica en un partido de baloncesto pero que refleja a la perfección el doble esfuerzo de las jugadoras madres. En el descanso del encuentro entre Tomás de Rocamora y Vélez por la Liga Femenina de Básquet argentina, Antonella González no se sumó a la charla técnica junto a sus compañeras sino que se quedó en el banco de suplentes para dar el pecho a su hija Mady.

La imagen no pasó desapercibida en redes sociales y obtuvo el reconocimientos por parte de muchos usuarios, entre ellos, el de la Confederación Argentina de Baloncesto (CABB).“Una imagen que resume la pasión por el básquet y por ser madre, y el sacrificio que ellas hacen”, escribió la CABB en su cuenta de Twitter junto a la foto de Antonella González que rápidamente se volvió viral.

La jugadora de Las Rojas, ausente durante el año pasado por el embarazo, volvió esta temporada a las canchas y de la mejor manera. Aportó ocho puntos, dos rebotes y una asistencia a la victoria de su equipo por 61-44.

Entrevista con Antonella González.



La historia detrás de la foto viralizada.



"Que todas las madres sientan que se puede", es su mensaje.



La jugadora de 30 años cuenta cómo coexisten sus pasiones: ser madre, el trabajo y su gran amor, el básquet.



📝https://t.co/ETrI7ZMDik pic.twitter.com/2BLNr2vx9z — CABB (@cabboficial) March 1, 2021

La joven se mostró entusiasmada por la repercusión de su imagen y espera que ayude a otras muchas deportistas en su situación. “La verdad es que me sorprendió que algo tan natural para una madre como lo es amamantar generara tanta repercusión. Pero me alegra y pone contenta que se nos haga ver, que se visualice algo así. Que esto sirva para las mamás que están ahí, indecisas, que piensan que después de un embarazo no se puede volver a la actividad, que sientan que se puede”, escribió la base del Club Rocamora.