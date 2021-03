Alonso “vuelve” al casco con el que fue campeón

Después de la presentación del equipo y la puesta en marcha hoy del monoplaza en el circuito de Silverstone, el piloto español, que no participó en ninguno de estos eventos mientras se recupera en Suiza del accidente sufrido en bicicleta, ha mostrado unas primeras imágenes del casco que empleará esta temporada. El diseño recuerda al utilizado en los años 2006 y 2006 cuando se proclamó campeón del mundo. No faltan los colores de la bandera española ni tampoco la de Asturias. Eso sí, el casco provisional está repleto de patrocinadores personales del piloto que puede que finalmente no estén presentes por considerarse competencia de algunas compañías que financian a la escudería.