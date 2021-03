Un ex jugador de fútbol americano, condenado a catorce años por múltiples violaciones

Kellen Winslow II, antigua estrella de la NFL, ha sido condenado a catorce años de prisión por múltiples agresiones sexuales contra cinco mujeres, entre las que se encontraba una sin hogar, en 2018. El ex jugador, de 37 años, es hijo de un histórico tight end de los San Diego Chargers, Kenen Winslow, miembro del Hall of Fame de la NFL.

Winslow fue juzgado por videoconferencia y no quiso hacer ninguna declaración previa al juicio, siguiendo las recomendaciones de su abogado. “Contaré mi historia en el futuro”, dijo la antigua estrella de los Cleveland Browns, uno de los jugadores mejor pagados de su posición en la NFL. Una historia que la jueza de la Corte Suprema del condado de San Diego definió con dos palabras: “depredador sexual”.

La jueza afirmó que se aprovechó de mujeres que eran especialmente vulnerables, se hizo amigo de una mujer sin hogar, recogió a un autoestopista de 54 años y atacó a una adolescente después de que se desmayara en una fiesta. Bowman los llamó crímenes “descarados”. Señaló que Winslow continuó atacando a las mujeres incluso después de su primer arresto. Realizó un acto lascivo frente a una mujer de 77 años en un gimnasio mientras ocultaba su pulsera de control GPS en el tobillo con una toalla. También se expuso a una vecina de 57 años que estaba haciendo trabajos de jardinería a pesar de que una aplicación para bicicletas daba su ubicación en ese momento.

“La vulnerabilidad de las víctimas no era un accidente “, dice la jueza Bowman. ”Era el tipo de víctima que buscaba usted mismo porque sentía que tal vez no denunciarían el crimen o los jurados no las considerarían creíbles“. La sentencia de 14 años fue la máxima permitida bajo un acuerdo de culpabilidad. Fue declarado culpable de violación forzada, violación de una persona inconsciente, agresión con la intención de cometer una violación, exposición indecente y conducta lasciva en público. Cuatro de las mujeres declararon el miércoles, incluida una víctima que hizo que el fiscal leyera las suyas. Todas describieron el sufrimiento durante años después de sus ataques de miedo y trauma emocional.

La mujer sin hogar, que fue violada en la ciudad natal de Winslow, Encinitas, una comunidad de playa al norte de San Diego, declaró a través de una videoconferencia desde la oficina del fiscal de distrito del condado de San Diego. Afirmó que desde que fue violada ha tenido problemas para levantar la cabeza y caminar. Ella siente miedo constantemente y revisa debajo de las camas y en los armarios cuando se queda en la casa de su hermano. “Nunca me siento segura”, dijo. “Trajiste tanto daño a mi vida”, confesó.

El abogado de Winslow, Marc Carlos, dijo que sufrió un traumatismo por los muchos golpes que recibió en la cabeza cuando jugaba al “football”, lo que puede explicar por qué se “descarriló”, pasando de ser un atleta estrella a un depredador sexual convicto. Dijo que su cliente aceptó responsabilidad y tiene la intención de obtener ayuda.