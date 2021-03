Polémica en el derbi: la mano de Felipe que el árbitro no pitó e indigna al madridismo

Al derbi entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid no le faltó polémica. Cerca del final de la primera parte, un córner, Felipe que salta a despejar y no golpea el balón con la cabeza y sí con la mano, que la tiene extendida. Los jugadores del Real Madrid pidieron penalti, que en directo no se señaló. Cuando el juego se paró, desde la sala del VAR le dijeron a Hernández Hernández que la fuera a ver. Hay que recordar que el árbitro no es el que pide revisar, que debe ser desde arriba los que se lo digan si consideran que ha cometido un error claro y manifiesto. Por tanto, par José Luis González González, que era el colegiado de VAR, sí era penalti. Hernández Hernández lo revisó y tardó en decidir: se reafirmó en lo que vio en directo. Para él no es penalti, es una posición natural del brazo cuando le golpea. No lo entendió Casemiro, que le pidió explicaciones en ese momento y también en el descanso. Las dudas, las de siempre. ¿Ocupa un espacio de forma antinatural? ¿La posición de la mano es normal?

Guti habló en los micrófonos de Movistar al descanso. “Si ni los árbitros tienen claro lo de las manos, cómo lo vamos a tener nosotros”.

LA POLÉMICA



Hernández Hernández no vio penalti en esta acción por mano de Felipe, después de ser avisado por el VAR para que revisara la jugada.



Y a tí, ¿te pareció penalti? #AtletiRealMadridpic.twitter.com/MtoViWcHce — De VAR En Peor (@deVARenpeor) March 7, 2021