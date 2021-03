Kosovo se está planteando negarse a jugar ante España el próximo 31 de marzo en partido de clasificación para el Mundial de 2022. ¿El motivo? El tratamiento que desde la Real Federación Española de Fútbol se tiene que dar a la selección kosovar por tratarse de un país no reconocido por España. La Federación balcánica ha emitido un comunicado exigiendo que se retire la denominación de “territorio de Kosovo” para referirse a su equipo nacional en el partido que se disputará en el estadio de La Cartuja.

Kosovo sólo disputará el encuentro con la selección de Luis Enrique si lo hace en condiciones de igualdad en relación a los símbolos habituales (bandera, himno... ) que se utilizan en los partidos internacionales. “Las reglas de FIFA y UEFA son claras. No importa lo que se quiera decir, las reglas no se pueden cambiar”, afirma el comunicado. España no solicitó a la FIFA ningún tipo de excepción en el sorteo de la fase de clasificación para el Mundial de Qatar. Esta medida fue reclamada por otros países como Bosnia-Herzegovina, Serbia y Rusia. El partido España-Kosovo no es el único del grupo que está generando este tipo de problemas. Georgia y Grecia, otras dos selecciones encuadradas en el mismo grupo de clasificación, tampoco reconocen al país balcánico.

Durante el encuentro y su retransmisión no podrá haber referencia alguna a Kosovo como país por parte de la Federación. Nada de que su bandera esté al lado de la española y el himno será una “música cedida por el territorio de Kosovo”. El partido del 31 de marzo en La Cartuja corre peligro.