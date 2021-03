La respuesta de Zidane que hace posible el regreso de Cristiano Ronaldo al Real Madrid

A Zinedine Zidane hay que leerlo entre líneas y su respuesta ante la pregunta sobre una posible vuelta de Cristiano Ronaldo al Real Madrid hace pensar que no es algo descabellado. “Se sabe lo que ha hecho Cristiano en el Real Madrid y el cariño que le tenemos todos, yo también porque lo he tenido como futbolista. Es historia de este club y es magnífico lo que hizo. Ahora es jugador de la Juve, lo está haciendo fenomenal allí, y no te puedo decir nada de lo que se está hablando, es jugador de la Juventus y hay que respetarlo”, comentaba el técnico del Real Madrid en la rueda de prensa previa al encuentro ante el Elche.

En otras ocasiones, ante rumores parecidos, el francés solía ser mucho más tajante, sin querer decir absolutamente nada. En este caso, ha respondido con una sonrisa y se ha tomado su tiempo para enumerar los logros del portugués con la camiseta del Real Madrid. También ha reconocido que tiene mucho cariño por el que fue su jugador, que tras ganar la Champions en Kiev al Liverpool decidió irse a Italia.

Después de tres temporadas en la Juventus, CR7 no ha pisado las semifinales de la Liga de Campeones, una competición en la que hizo historia en el Real Madrid con cuatro títulos en nueve cursos. Con los turineses ha caído una vez en cuartos y dos en octavos.

La última decepción europea de Cristiano fue el otro día ante el Oporto. Ni en la ida ni en la vuelta pudo marcar Ronaldo un gol y en la prórroga cayeron los suyos, incapaces de imponerse a un equipo que jugó muchísimos minutos con un futbolista menos.

Las críticas en Italia han sido muy duras contra la estrella de la Juventus, que se ha mantenido en silencio respecto a los reproches y también sobre si estaría deseando volver a Madrid.