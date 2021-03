Cristiano Ronaldo vuelve a estrellarse en la Champions con la Juventus

Por tercera temporada consecutiva, Cristiano se va de la Champions antes de tiempo. En sus nueve cursos en el Real Madrid ganó cuatro veces el título y en ocho llegó al menos a las semifinales. Sus números son muy distintos desde que llegó a la Juventus, donde en tres intentos, no ha llegado a meterse ni de lejos entre los cuatro mejores. Una vez se fue en cuartos y dos, incluido este curso, en octavos.

El portugués firmó ante el Oporto 210 minutos sin marcar, demasiado para él y para el equipo de Pirlo, que no juega ni bien ni bonito y si no tiene la pólvora de su estrella... pues no tiene casi nada. Parecía que los italianos iban a sobrevivir gracias a Federico Chiesa, que se puso el traje de CR7 para intentar sacar del apuro a los turineses. Hizo un doblete para forzar la prórroga en la vuelta y en la ida también anotó para que no fuese necesaria una remontada épica. Sólo necesitaban un gol los de Andrea Pirlo, pero pronto se encontraron con otro en contra por el penalti tontísimo de Demiral que convirtió Sergio Oliveira.

El Oporto vivía feliz y lo tenía todo controlado, hasta que el viento cambió tras el descanso. Cristiano dejó de cara para Chiesa que puso el 1-1 y las buenas noticias continuaron para los italianos con la autoexpulsión de Taremi, que vio dos amarillas, una por protestar y otra por desplazar un balón. Increíble.

El Oporto resistió desde ese momento sobre el muro que fue Pepe en defensa, aunque salía con peligro cada vez que podía. La Juventus tenía ventaja numérica y Arthur trabajaba en la sala de máquinas, pero nunca estuvo cómoda del todo.

Cuadrado era un pulmón ofensivo en la derecha y desde allí estrelló en el travesaño el balón que pudo ser definitivo. Cristiano tampoco apareció en la prórroga y el Oporto completó su gesta en inferioridad con una falta de Oliveira. La Juventus está fuera otra vez con CR7.