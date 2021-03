La condición de favorito que el Atleti de la primera vuelta se había ganado a pulso con una trayectoria extraordinaria se va diluyendo como un azucarillo, partido a partido. No es concretamente por los resultados que no llegan o que han dejado de llegar. El problema son las sensaciones transmitidas por los del Cholo.

Los rojiblancos hicieron ocasiones suficientes para conseguir los tres puntos frente al Getafe, pero desperdiciando la primera hora de partido faltó tiempo para concretar alguna de las oportunidades que se iban al limbo. Conviene que a no mucho tardar los colchoneros decidan qué quieren ser en esta Liga. A la desesperada y cuando tiene que tomar riesgos, el equipo juega con defensa de cuatro, pero de inicio el equipo continúa anclado en jugar con tres centrales, protegiéndose de tal manera que parte del talento esta obligado a quedarse en el banquillo.

Especular hasta que el tiempo o el marcador te obliguen a arriesgar no le está saliendo del todo bien a los de Simeone. Hay dos maneras de no ganar este campeonato que nunca el Atleti tuvo tan a favor: yendo a ganarlo o intentando no perderlo.

Mientras se decide el camino, el equipo viaja a Inglaterra para jugar su segundo partido como visitante en la misma eliminatoria de Champions., La esperanza es dar la vuelta al 0-1 favorable al Chelsea para continuar vivo en la máxima competición continental y así poder ver algunos jugadores incomprensiblemente faltos de minutos, como parece que apunta Dembélé. Otra forma de saber qué quiere ser este Atleti.