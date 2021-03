Luis Suárez: cuatro años, seis meses y un día sin gol

El 16 de septiembre de 2015, Luis Suárez marcó su último gol como visitante en la Liga de Campeones. Una maldición que dura cuatro años, seis meses y un día. La Roma fue su última víctima en campo contrario aquel día, en el primer partido de la fase de grupos de la temporada 2015/16.

Desde entonces ha marcado 17 goles en Europa, 16 de ellos en el Camp Nou jugando como local. El otro, en el estadio Da Luz de Lisboa, en el doloroso 2-8 contra el Bayern de Múnich con el que se despidió el Barcelona de la competición el curso pasado. Pero incluso ahí, en un estadio neutral, el Barcelona ejercía como local.

La maldición se extiende y con el Atlético no ha marcado todavía en la Liga de Campeones. Ni en el Metropolitano ni fuera, en los cinco partidos que ha jugado. Se perdió los encuentros ante el Lokomotiv y el Bayern de Múnich por coronavirus, pero ha sido titular en el resto de compromisos del Atlético.

Suárez apenas ha tenido oportunidades. Sólo ha rematado dos veces entre los tres palos en toda la competición. Y tampoco ha disparado mucho más. Cuatro lanzamientos fuera y dos rechazados por la defensa completan sus estadísticas.

«Posiblemente sea el día indicado para que Luis corte esa racha. Puede ser un día muy bonito», dice Simeone antes de enfrentarse al Chelsea. El gol de Luis Suárez es más importante que nunca porque al Atlético sólo le sirve la victoria para alcanzar los cuartos de final después del 0-1 de la ida.

El Atlético se agarra a los antecedentes, a aquel partido de semifinales de 2014 cuando el Atlético derrotó al Chelsea por 1-3 con goles de Adrián, Diego Costa y Arda para acceder a la final de la Champions cuarenta años después de su primera vez. El resultado no era tan complicado para los rojiblancos, que habían empatado a cero en la ida.

Luis Suárez no está solo, lo acompaña Joao Félix, al que Simeone confirmó como titular en la conferencia de prensa previa al encuentro.

«He dicho miles de veces que Joao es un jugador importantísimo. Al inicio de temporada tuvo un nivel altísimo y necesitamos a ese jugador. Todos los futbolistas pasan por diferentes etapas a lo largo de su carrera, sobre todo cuando son jóvenes. Ojalá pueda seguir creciendo, de eso se trata la vida cuando uno tiene 21 años. Con el talento que tiene Joao y la voluntad que debe tener puede llegar a ese lugar al que él aspira», explica Simeone.

«Tienen características distintas, Luis es un delantero rematador y Joao, un jugador de mitad de campo. Son diferentes. Suárez es importantísimo para nosotros, un delantero de mucha jerarquía y de mucho peso», asegura el preparador del Atlético. «Hablo de Luis como un delantero rematador. El equipo busca potenciar a ese delantero rematador con un futbolista diferente, que juega en todo el campo. Son diferentes», añade el Cholo.

Las estadísticas de Joao Félix son un poco más contundentes que las del uruguayo este año en la competición. Ha marcado tres goles en los siete partidos que ha disputado –todos los que ha jugado el Atlético– y ha disparado diez veces entre los tres palos.

Joao asume en la competición europea el papel que juegan Suárez y Marcos Llorente en la Liga. La pareja más goleadora del campeonato junto a Griezmann y Messi, con 27 goles en el campeonato español, sólo aporta un tanto en el continente, el único que ha marcado Llorente contra el Salzburgo en el partido del Metropolitano. El «14» del Atlético sólo ha disparado tres veces entre los tres palos.

La figura de Joao Félix crece en la Liga de Campeones, como ya se vio el año pasado contra el Leipzig, cuando entró en la segunda para dar la vuelta al sentido del partido, aunque no pudo evitar la derrota.

«Queremos que crezca. Para llegar al lugar que busca tiene que ser completo y para eso hay que tener distintas facetas. Todos los futbolistas trabajan siempre en consecuencia del equipo», explica Simeone sobre Joao Félix.

Al portugués el talento no se le discute, pero sí el esfuerzo, algo que él desmiente. «Si falta voluntad o no, no lo sé, pero la verdad es que sin voluntad el talento no llega. Tenemos muchos ejemplos de jugadores que tienen mucho talento y después les faltó algo para llegar al ’'top’'. Yo no quiero ser uno de esos, yo intento poner mi calidad y mi voluntad», asegura Joao Félix.

«Desde que estaba en el Benfica tuve que defender, en la selección tengo que defender, aquí también y es lo que tengo que hacer», reconoce el portugués. Aunque Simeone lo que le pide contra el Chelsea es que marque las diferencias en ataque. El Atlético necesita gol y a Luis Suárez se le ha olvidado en Europa.