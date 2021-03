Los jugadores del Real Madrid que han impresionado a Pedri

Pedri es sin duda el futbolista revelación del Barcelona esta temporada. Con 18 años, se ha hecho un hueco en el equipo azulgrana, indiscutible para Koeman por esa capacidad que tiene para esconder la pelota y asociarse con sus compañeros. El premio para el canario ha sido la convocatoria de Luis Enrique para la selección española absoluta, y desde Las Rozas ha concedido una entrevista a “Marca” en la que habla, entre otras cosas, de los futbolistas que le han impresionado más en estos meses en Primera División. Y no se corta en señalar a dos jugadores del máximo rival. “Muchos, pero sobre todo Benzema y Modric. Me gustan y tienen mucha calidad. También Malsa, del Levante. Le conocía de jugar contra el Mirandés en Segunda y me parecía un ‘6’ muy bueno. No sabía por dónde se iba a girar. Me encanta ver jugar a los mediapuntas. Siempre aprendo de ellos”, explicó Pedri.

Además, habló de lo que es jugar al lado de Messi, con el que parece tener una buena conexión en el césped. “Disfruto de ello. Ustedes lo verán y disfrutarán de las cosas que hace. Es así en los partidos y en los entrenamientos. Poder compartir momentos con él es increíble. Dentro del campo siempre le busco porque siempre sabe lo que hace”, cuenta el joven canario. “Él siempre me ha intentado buscar y me dice que me meta entre líneas que me va a buscar. Le busco, le doy pases porque él es el que puede crear peligro”, añade.

El fútbol de calle, de la cancha, ayuda mucho... PEDRI

Koeman está demostrado, ante la delicada situación de la entidad azulgrana y la falta de fichajes por la situación económica, que apuesta por los jóvenes cuando se lo merecen. “Creo que al fin y al cabo la gente joven está poniendo un pie sobre la mesa y demostrando que estamos trabajando bien. Nos queremos comer el mundo y es lo que tenemos que hacer. Tenemos que trabajar y aprender de los que llevan más tiempo y a los dos entrenadores sólo puede darles las gracias por confiar en mí y espero devolverles la confianza”, afirmó en la entrevista en “Marca”, en la que desvela algunos detalles de su día a día, como que vive con su hermano en casa, y que es la persona que le pone “los pies en el suelo” y le da palos para que mejore. Respecto a la Liga, dice que el Atlético va primero pero no deben “olvidarse del Real Madrid”.

También explicó el secreto de su forma de jugar: “Siempre intento mirar un poco antes para saber dónde está la gente y buscar el espacio para girarme. Es algo que me sale solo. Ya sé lo que voy a hacer. Creo que eso lo he ganado en la cancha de mi pueblo. Después de entrenar me iba a jugar tres horas o lo que se quedase la gente. El fútbol de calle, de la cancha ayuda mucho porque tienes menos tiempo para pensar. Jugaba con gente muy buena. Y eso hace que mejores.