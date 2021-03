Pedri, el “hijo” de Koeman

«Apostó por mí desde el primer día. Ha demostrado que le gusta la gente joven. Estoy muy agradecido y si no es por él no estaría aquí», dice Pedri cuando le preguntan sobre Ronald Koeman. El entrenador holandés agarró a un chico de 17 años y con mucho futuro el pasado verano y lo ha convertido en titular en el Barcelona. Sin mirar su edad, sólo lo que hace en el campo, que es lo mismo que le ha llevado a estrenarse en una convocatoria de Luis Enrique con la selección absoluta.

Cumplió los 18 años en noviembre y en menos de un año ha pasado de jugar en Segunda División con Las Palmas a las convocatorias de la Roja. «Es un entrenador que ha apostado por mí y le tengo que estar muy agradecido. Es un buen entrenador y le tengo que devolver la confianza que ha depositado en mí», añade Pedri sobre el técnico holandés.

«En el caso de Pedri hemos visto a un jugador que reúne las condiciones ideales para jugar en el centro del campo», dice Luis Enrique, que no sólo aprecia sus condiciones ofensivas. «Tiene calidad para jugar tanto en ataque como en defensa. Desde hace algún tiempo hemos apreciado sus capacidad», añadía el seleccionador al anunciar su convocatoria para estos tres partidos.

Con el paso a la élite, Pedri no ha perdido las condiciones que le hicieron quemar etapas rápidamente hasta debutar con el primer equipo de Las Palmas en Segunda División a los 16 años. «Vimos que tenía una progresión ilógica y que no iba acorde con su edad», contaba hace unos meses en «La Razón» Jonathan Vega González, el hombre que lo llevó a la cantera de Las Palmas.

«En cadetes nosotros le veíamos un entendimiento del juego impropio a su edad. Es una carrera ilógica la que tiene. No recuerdo un jugador en el Fútbol Club Barcelona que con esa edad se esté erigiendo como faro y guía del equipo», añadía Jonathan.

Su «humildad, la manera de colocarse en el campo y el equilibrio entre su juego ofensivo y el defensivo» son las cosas que más convencieron a Luis Enrique. Algo que ya habían visto los ojeadores de Las Palmas. «Luego es un chico que, nunca habla la gente de ello, pero hace unos diez kilómetros por partido. Trabaja, roba, te ofrece buenas soluciones siempre, combina y yo creo que nadie puede decir que esperase esta evolución del chico», reconocía Jonathan Vega.

«Llevo viendo a Pedri hacer eso desde cadete de primer año, pero estamos hablando de que sigue haciendo lo mismo rodeado de los mejores del mundo. Y ahí te das cuenta de que es un talento excepcional y que es de estos futbolistas que no salen cada cinco años sino uno cada veinte», asegura Jonathan Vega.

El crecimiento de Pedri no parece tener fin. Quizá una de las claves de su éxito es que no es fácilmente impresionable. «No tengo ningún referente aquí pero me intento fijar en todos, son grandes personas y jugadores y de todos se puede aprender algo. Intento coger algo de todos», dice. «Desde el primer día me han tratado muy bien, estoy muy cómodo aquí y quiero disfrutar de la experiencia porque es un sueño para cualquier niño. A disfrutar y a aprender», añade.

Pedri se fija para aprender, pero son más los compañeros que se fijan en él. «Los minutos y la calidad con la que está jugando, el desparpajo que está teniendo es sorprendente para un chico de su edad. En el club en el que está y lo que está haciendo es increíble. Le empujo a que siga progresando porque tiene una pinta espectacular», dice Thiago de él. El centrocampista del Liverpool sabe lo difícil que es hacerse un hueco como titular en el Barcelona, algo que Pedri consiguió sin haber cumplido los 18. «En la Roja no lo hemos podido ver, pero creo que Pedri va a rendir al nivel de la selección. Ya hemos visto en el Barcelona la calidad que tiene», afirma Ferran Torres.

Pedri lo ha jugado casi todo con el Barcelona. Ha disputado los 28 partidos de Liga y sólo se ha perdido uno de la Liga de Campeones. Va haciendo méritos para que no lo comparen con nadie, aunque es recurrente la comparación con Iniesta: «Me gusta que me comparen con él, pero tengo que ser Pedri y hacer mi carrera para conseguir mis logros».