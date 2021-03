Elise Christie, la bicampeona del mundo de patinaje que reparte pizzas para poder ir a los Juegos

Elise Christie quiere cumplir su sueño de competir en los próximos Juegos Olímpicos de Invierno que tendrán lugar en Pekín en 2022. Esta deportista británica es dos veces campeona del mundo de patinaje de velocidad. Logró dos oros en el Mundial de 2017 en las categorías de 1500 y 1000 metros, pero el bajo presupuesto de su federación le ha obligado a tener que pagar por su propia cuenta las equipaciones y los entrenamientos con el dinero que gana como repartidora de pizzas.

Y es que, según el ‘Daily Mirror’, esta patinadora profesional trabaja repartiendo pizzas en la ciudad de Nottingham para poder costearse los entrenamientos. Según el citado medio, varias federaciones inglesas de deportes de invierno sufrieron un recorte de más de 9 millones de euros, lo que ha producido que muchos atletas tengan que prepararse económicamente a través de sus propios medios.

Elise quiere cumplir el objetivo de ganar una medalla en las próximas olimpiadas invernales, unas olimpiadas que serán las últimas en su carrera deportiva, ya que la patinadora se retirará tras la celebración de Pekín 2022.

En declaraciones a la BBC, Christie se mostró muy entusiasmada por volver a brillar en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022, donde salvo sorpresa pondrá fin a su carrera profesional. “Estoy entrenando para ganar una medalla olímpica en los próximos Juegos. Y entonces espero tener una retirada feliz y un final feliz para mi carrera deportiva. Quiero trabajar duro en las debilidades que tuve en los últimos Juegos. Intento disfrutarlo, me queda un año. Mientras siga siendo el centro de atención, intentaré desafiar el estigma que rodea a la salud mental, ese es uno de mis objetivos”.

Christie es todo un ejemplo de inspiración tras el calvario que ha sufrido durante su carrera, en especial tras las amenazas de muerte que recibió durante los Juegos de Sochi 2014, lo que le hizo caer en una espiral de lesiones y depresión. “Hay días que me siento bien y otros no. Las redes sociales me parecen un lugar difícil por el hecho de que soy la cara de la salud mental. Pero sentí que, si mostraba debilidad en las redes, la gente podría decir ‘Dice esto, pero luego hace otra cosa’, y estoy intentando promover que está bien sentirse y ser así y cometer errores. No creo que las redes sociales sean saludables”. De hecho en 2020 anunció que abandonaba las redes sociales y abría su canal en Youtube.

Elise tratará de resarcirse en Pekín de los malos resultados de los últimos Juegos Olímpicos de Invierno de Pyeongchang 2018 y los de Sochi 2014, donde no obtuvo ninguna medalla.