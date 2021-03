El calvario de Del Potro: pasa otra vez por el quirófano para operarse la rodilla

“La definitiva”. Así titula Juan Martín del Potro la foto que ha compartido en sus redes sociales tras salir de quirófano y ser operado de su rodilla, en la octava operación de su carrera. El argentino quiere volver lo antes posible y estar de vuelta en los Juegos Olímpicos. No compite desde hace 643 días.

LA DEFINITIVA 🙏💪 pic.twitter.com/vRBURZ5ntj — Juan M. del Potro (@delpotrojuan) March 23, 2021

El tenista ayer hizo el anuncio de esta intervención y espera poder estar en condiciones para disputar en Tokio su su tercer Juego Olímpico. El tenista argentino no juega desde mediados de 2019 y tiene por delante un gran desafío que es llegar a la gran cita del deporte.

Fue intervenido por el doctor Jorge Chahla, en los Estados Unidos, en una clínica de Chicago. “Me encuentro en Chicago, hace muchos meses que vengo hablando con el doctor Jorge Chala. Una de las noticias es que mañana me voy a someter a otra cirugía de rodilla. Hemos probado muchos tratamientos alternativos y conservadores y no tuve buenos resultados”, dijo Del Potro en un vídeo que compartió en sus redes sociales.

Esta es la cuarta cirugía en esa rodilla del argentino de 32 años desde que sufrió una lesión en octubre de 2018. La última intervención quirúrgica había sido el 26 de agosto de 2020.

Del Potro asumió pasar otra vez por el quirófano sólo porque por el anhelo de disputar los JJ.OO del Tokio que se realizarán del 23 de julio al 8 de agosto. Si no hubiese estado por delante este evento no se habría operado. Así lo manifestó en la previa de la entrega de los Premios Konex donde fue galardonado con el Konex de Platino.

“Yo creo que este es mi año. Los Juegos Olímpicos me tiran para adelante, es una motivación que tengo. Si no se hubiese postergado para este año, quizá mi presente sería distinto. Tengo eso entre ceja y ceja, y por más que el cuerpo se vaya poniendo grande, me siento con el ánimo de afrontarlo y lo sigo intentando”, afirmó.