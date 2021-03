El vídeo viral de dos pingüinos en las obras del Santiago Bernabéu

Ha sido Ibai Llanos, una vez más quién, al publicarlo en sus redes sociales, ha hecho que se haga viral una imagen de la que mucha gente está hablando. En las obras del Santiago Bernabéu, mientras dos miembros de seguridad están hablando, han pasado dos pingüinos.

El Santiago Bernabéu está de obras, vacío, después de que desde el confinamiento de marzo no se haya vuelto a disputar ni un partido. Y como no se permite gente en los encuentros, el club blanco ha aprovechado para aumentar el ritmo o por lo menos, no tener que parar por la disputa de los choques de LaLiga y de la Champions.

Hay bastante curiosidad por ver cómo avanzan las obras y más para ver el Bernabéu terminado, pero eso no va a suceder hasta el verano de 2022. Mientras, el Real Madrid sigue disputando sus encuentros en Valdebebas. Ahí disputará los tres siguientes choques tras el parón de selecciones, contra el Eibar, el Liverpool, en la ida de la Champions y el Barcelona.

!¡Oye pero qué cojones hacen dos pingüinos en las obras del Bernabéu JASJSNSNSSNSNS”ha escrito Ibai Llanos acerca del vídeo viral. A partir de ahí, los memes han llenado las redes sociales

oye pero qué cojones hacen dos pingüinos en las obras del Bernabéu



— Ibai (@IbaiLlanos) March 25, 2021

Unos hablan de un plan de Florentino:

Florentino esta montando un aguapark en el nuevo Bernabéu
— Danik (@DanikRM_) March 25, 2021

Florentino Perez nos adelanta de como va a ser la inauguración del nuevo Santiago Bernabéu.
— 𝓗🐧 (@GOLLde_ha9land) March 25, 2021

Otros, aprovechan para meters con Hazard.

Dos pingüinos en el Bernabéu, escaparon del pecho de Hazard 🐧
— TD Más (@tdmas_cr) March 25, 2021

Hay quien no puede dejar de mencionar al Atlético

Hay mas posibilidades de ver Pingüinos 🐧 en el Bernabeu que ver un trofeo de @ChampionsLeague en el estadio del @Atleti 🥶 #HalaMadrid #HalaMadridYNadaMas #UCL
— Karla LD (@KarlaLD1) March 25, 2021

Y hay quien hace crítica política.