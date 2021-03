Verstappen y Red Bull confirman el “sorpasso” a Mercedes

Acabaron las pruebas, las conjeturas, el parece que “sí”, el parece que “no” y las décimas en el bolsillo o no. Arrancó la temporada 2021 de la Fórmula 1 y lo hizo con una clasificación infartante que dominó Max Verstappen al volante del Red Bull. Confirmó el “sorpasso” a los Mercedes. Pero no sólo eso, porque Leclerc con el Ferrari fue capaz de colarse en la cuarta plaza, un lugar que pudo ocupar Sainz de no fallar en su vuelta rápida. Y el tiempo de Leclerc quedó a sólo tres décimas de Hamilton.

En la Q1 nadie quiso esperar demasiado y todos los pilotos salieron a marcar un tiempo rápido con neumáticos blandos. El tráfico fue intenso y hacer un registro rápido resultó complicado por la cantidad de pilotos que rodaban despacio para darse distancia con el piloto precedente. La amenaza de Red Bull en las sesiones previas se confirmó, aunque la ventaja del coche energético no era tan grande. Eso sí, fue también el momento de destapar las intenciones de Alpha Tauri, que confirmó que no ha venido a pasearse ni estar a expensas de nadie. En el primer intento de la mayoría de pilotos Verstappen fue el primero por delante de Tsunoda, Hamilton, Gasly, Pérez, Bottas y Sainz. Algunos no tuvieron que repetir vuelta porque tenían el acceso a la siguiente ronda asegurado, pero otros como Alonso debieron salir de nuevo para no meterse en problemas y no quedar eliminado. De hecho estuvo en peligro porque la pista mejoró mucho su rendimiento. Pero el asturiano dio un “puñetazo en la mesa” y escaló hasta el séptimo puesto mientras que su compañero Ocon quedó eliminado porque al empezar su giro se encontró con una bandera amarilla provocada por un trompo de Mazepin y otra por Carlos Sainz, que sufrió un apagón del motor en plena vuelta rápida. Pudo resetear y llegar al box. El tiempo marcado anteriormente le valió para pasar de fase justo en el lugar de corte. Verstappen fue el más rápido.

Los pilotos eliminados fueron: Ocon, Latifi, Vettel, Schumacher, Mazepin

En la Q2, después del susto del parón de motor de Sainz que quedó en nada (pasó por un arcén demasiado rápido y provocó alguna desconexión) Hamilton volvió a dominar los tiempos por delante de Verstappen, aunque sólo separados por dos décimas. Les siguieron Bottas, Norris, Sainz y Alonso, que escaló hasta la sexta plaza, pero los españoles lo hicieron con gomas blandas, más rápidas que las medias de los primeros clasificados. Eso sí, la posición del asturiano era virtual ya que rivales como Tsunoda y Gasly salieron con compuesto medio mientras que Pérez y Ricciardo vieron que sus tiempos eran eliminados por saltarse los límites establecidos en la curva 4.

En el último suspiro de la tanda, Sainz fue el más rápido por delante de Leclerc, Hamilton, Norris, Bottas, Ricciardo, Verstappen (que levantó antes de acabar), Gasly, Alonso y Stroll. Pérez y Tsunoda, que arriesgaron por salir con neumáticos medios, quedaron eliminados y “dejaron” su puesto a pilotos como Alonso y Stroll, que habrían quedados eliminados. Un error que les costó el pase a la siguiente ronda.

Los pilotos eliminados en la Q2 fueron: Pérez, Giovinazzi, Tsunoda, Raikkonen y Russell.

En la definitiva Q3, las cosas estuvieron igualadas a la milésima. En el primero intento Verstappen fue el más rápido aventajando a Hamilton en sólo 23 centésimas. Gasly fue tercero por delante de Bottas, Sainz, Ricciardo y Norris. Por su parte, Stroll, Leclerc y Alonso no salieron a pista ya que sólo disponían de un juego de neumáticos blando usado.

Finalmente, Verstappen fue el más rápido por delante de Hamilton (a tres décimas), Bottas, Leclerc, Gasly, Ricciardo, Norris, Sainz y Alonso. El de Ferrari no hizo una vuelta buena (falló en el primer sector) mientras que el asturiano llevó el coche demasiado lejos en relación al nivel del Alpine.