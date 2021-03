Felipe VI presidirá el sábado la final de la Copa del Rey 2020 entre la Real Sociedad y el Athletic Club de Bilbao en el estadio de La Cartuja de Sevilla, que se jugará sin público debido a las restricciones sanitarias por la pandemia. La Casa Real confirmó hoy la asistencia del monarca al partido, donde estará acompañado por el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales. Aunque la Casa Real no lo ha garantizado, se espera que Felipe VI también presida la final de la Copa del Rey de esta temporada que jugarán el Barça y el Athletic el día 17 de nuevo en La Cartuja.

Del Casco Viejo a Rekalde y del Antiguo al Gros, Bilbao y San Sebastián viven desde hace semanas la final de Copa que el sábado medirá a Athletic Club y Real Sociedad. Las bufandas y las banderas pueblan los balcones de las dos capitales vascas y el partido es el tema de conversación de las cuadrillas al margen de la pandemia. Desde el Gobierno vasco y desde las alcaldías de ambas ciudades ya se han realizado varios llamamientos apelando a la calma ante posibles celebraciones del título después de una final histórica.

El viceconsejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Josu Zubiaga, ha pedido “evitar la tentación de hacer cualquier llamamiento institucional” a celebrar el título. La respuesta de los clubes, no oficial, ha ido en esa dirección. La intención es que quien consiga el título organice un “reconocimiento, no una celebración”. Se trata de “respetar las normas porque en ningún caso vamos a ser más permisivos que cualquier otro fin de semana. No nos lo podemos permitir porque lo que está en juego son vidas humanas y eso es más importante que la Copa del Rey”, afirmó Zubiaga en declaraciones a Radio Euskadi. “No va a ser un fin de semana normal en ningún caso. La Copa va a estar en Euskadi y no va a ser ni más grande ni más pequeña porque haya más gente en la calle. A la victoria no le va a aportar grandeza el hecho de que se llenen las calles de gente y se ponga en riesgo la salud de todos”, según el viceconsejero.

El dispositivo policial en Bilbao y San Sebastián será mayor que en cualquier fin de semana en ambas capitales y habrá una especial vigilancia en «txokos, hoteles y bares», aunque Zubiaga ha apuntado que «no debiera haber ningún lugar donde se pueda ver el partido salvo los domicilios particulares». Desde el Gobierno vasco se ha insistido en el carácter excepcional de la situación y que «sin pandemia hubiera sido el evento más importante en años, pero eso, no toca, y va a ser un partido donde se juega algo muy importante que se tendrá que celebrar por el ganador de una manera muy controlada y de eso hay que ser conscientes», afirma Usabiaga. En las dos capitales, la Policía municipal y la Ertzaintza han coordinado un dispositivo especial de seguridad con motivo de la final.