El niño de 12 años que puede cambiar el futuro del tenis: no necesita revés

Teodor Davidov, de origen búlgaro y nacido el 26 de agosto de 2010, se ha hecho famoso por su forma de golpear a la pelota. Zurdo, no ejecuta el revés y cambia de mano para golpear siempre de drive, tal y como hizo en la última ‘Adidas Easter Bowl’ celebrada en Denver y que ha hecho que se convierta en un fenómeno viral.

Según Christopher Clarey, especialista de tenis de ‘The New York Times’ esta técnica de jugar “con dos derechas (o drives)” no tiene precedentes. “Siempre he sentido que ese es el próximo desarrollo en el tenis. Tener dos derechas como la del Rey (Nadal). Imagínense enfrentar la pegada de drive de Rafa de ambos lados. Estaría demasiado bien”, comentó el extenista profesional australiano Paul McNamee. Davidov, si llega a profesional, puede cambiar el tenis como lo conocemos.

En su cuenta oficial de Twitter, Colette Lewis publicó el video en cuestión con la siguiente descripción: “El cuartofinalista de B12, Teodor Davidov, nunca golpea un revés”.

B12s quarterfinalist Teodor Davidov never hits a backhand. Alternates serving left-handed and right-handed too#adidasEasterBowl pic.twitter.com/yWZqmAHURN — Colette Lewis (@zootennis) March 28, 2021

Lewis, especialista en cubrir todo lo relacionado al tenis en las categorías Junior, mostró cómo el pequeño de Denver (Estados Unidos) cambia la raqueta de mano a mano rápidamente sin problemas para ejecutar un potente disparo tanto con la mano derecha como con zurda.

“Es el próximo desarrollo en el tenis”, aseguró el ex tenista, y hoy entrenador, Paul McNamee tras ver el video. En la filmación, correspondiente al torneo Adidas Easter Bowl, se pudo ver como el pequeño de 12 años nunca utilizó el golpe de revés, un disparo que generalmente resulta ser complicado y que pocos suelen dominar a la perfección.