“Las hijas robaron a Maradona”, según su abogado

Matías Morla es uno de los personajes principales en toda la historia generada alrededor de la muerte de Diego Armando Maradona el pasado 25 de noviembre. El que fuera abogado de Diego posee, a través de la firma Sattvica SA, las marcas “El 10″, “Maradona”, “Diegol”, “La Mano de Dios” y “El Diego”. Esta circunstancia le mantiene enfrentado que la exmujer de Maradona, Claudia Villafañe, y con las dos hijas que esta tuvo con Diego, Dalma y Gianinna. En silencio desde la muerte del exfutbolista, Morla decidió hablar en América TV y para defenderse de todas las acusaciones que le han llegado en este tiempo decidió pasar al ataque contra Villafañe, Dalma, Gianinna y también contra Jana, la otra hija de Maradona, y Verónica Ojeda, madre de su hijo más pequeño, Diego Fernando.

“Ahora cuando me escuchen se van a dar cuenta de que el diablo no es tan malo. Soy el malo para un sector de los herederos. Para la Justicia no y para gran parte de la gente no. Todo esto que pasé fue muy triste desde el punto de vista amigo y del cariño. No olvides que a mí, cuando se me muere Diego, se me muere mi mitad. Yo soy el que estuvo con Maradona siete Años Nuevos y siete Navidades los dos solos mirando el teléfono a ver quién lo llamaba y no lo llamaba nadie”, aseguró Morla en el programa TV Nostra. “Cuando Maradona cuando estaba mal, yo me daba cuenta. Y a Maradona lo abandonaron, eso está claro, se murió solo”, se lamentó.

“Las voces que decían que tenía que ver con un homicidio están quedando desacreditadas. Hay algo muy claro: Maradona facturaba. Maradona se murió. No puede hacer más dinero. ¿Qué hace dinero ahora? La marca Maradona. Y mientras en Europa me piden la marca Maradona y yo les digo que no, hacen una marcha en la plaza. A la gente que le cerraron la puerta a las cuatro de la tarde y no lo dejaron ver a Maradona (en el velatorio de Casa Rosada), ahora la usan para que vaya a la plaza. Y la gente se avivó, no fue nadie”, dijo Morla en referencia a la marcha que se organizó en Buenos Aires bajo el lema “No se murió, lo mataron” y en la que participaron Villafañe, Dalma, Gianinna, Jana, Ojeda y la pareja de esta.

“Fue un escrache para la marca Sattvica. La marca Maradona la tiene la empresa Sattvica, que es mía. La puse a nombre mío por orden de Diego, Diego pagó las inscripciones. La armé con Diego y por eso nadie se opuso. Cuando vos pones una marca, la instalas y la inscribes, hay un plazo para que alguien se oponga. Nadie se opuso porque la marca era de Maradona”, señaló.

Cuestionado por qué la marca Maradona se puso a su nombre y no al de la familia de Diego, Morla respondió de forma clara y contundente: “¿No viste por qué Diego le revocó el testamento a las hijas? ¿No viste por qué Diego no fue a la boda? ¿No viste por qué Diego estaba indignado porque la hija de Dalma se llama Roma? ¿Diego qué es? Nápoles, lo contrario a Roma. Esos problemas internos que tienen… Me quieren hacer cargo a mí ahora, pero esas son charlas privadas que tuvieron ellas”.

“Villafañe en el año 2001 inscribió la marca Diego Armando Maradona. Si no la hizo trabajar, no es problema mío. Ellas están indignadas por una marca que ya tienen. Lo que pasa es que la marca no es Coca Cola. Vos tienes que ir, vender, hablar... La relación que yo tengo de años de trabajo con las distintas personas es lo que ellas quieren”, aseguró Morla, quien aclaró que el registro con el nombre completo de Maradona es de Dalma y Gianinna y está inscrito en Europa, pero que la imagen corresponde a los herederos por disposición del jugador. “Diego dijo: ‘La marca, cuida a mis hermanas, la imagen, cuida los herederos’. Está todo firmado, sellado, ante escribano público. Ahora, la pregunta es: ¿Vamos a hacer lo que queremos o vamos a hacer lo que Diego quería? Si quieres hacer lo que Diego quería, Diego inscribió una sociedad, se registró legalmente a nombre mío, no pude poner un testaferro para esconder como estamos acostumbrados en Argentina. Está a nombre mío, no tengo nada que esconder, está declarada ante las autoridades. Y las hermanas van a vivir mientras yo viva de eso”, explicó.

“Respecto a la imagen, Diego dispuso algunas cosas. Primero, que yo estoy habilitado a firmar la imagen, siempre y cuando le dé el 50% a los herederos. Es decir, las hijas podrían buscar trabajo por su cuenta, si algún día se disponen a trabajar, y hacer contratos con la imagen de Maradona porque están habilitadas. Lo que consiga yo, tengo que darles la mitad a ellas. O sea que mi trabajo repercute para ellas. La única forma que quiten la marca es demostrar que sea un acto nulo, que Maradona no estaba en sus cabales. Y Maradona lo firmó esto en 2015, 2016, en la corte de Dubái”, continuó.

“Lo único que me queda a mí es pensar que tendría que haber hecho más fuerza para cumplir el último deseo de Diego, ver a todos los hijos juntos. Ese era su gran dolor. Sí, ese era su gran dolor. Cuando fue a Europa, estaba Dalma escondida en la habitación, porque estaba Jana o estaba Junior. Y, cuando Diego iba a comer en el lobby, se turnaban para bajar uno y otro. Me llamaba por teléfono a mí y me decía: ‘Matías, ¿cómo puede ser? Mis dos hijos no se quieren ver’. Porque hay que decirlo: Dalma y Gianinna están laceradas por el odio de clase. Ellas no se sentarían nunca en una mesa” con los otros hijos, explicó Morla. “La relación de Dalma con Diego era tensa. Solo llamaba para pedir plata en su cuenta. A Gianinna la considero menos violenta y con más capacidad intelectual que Dalma, pero estoy cansado de sus calumnias”.

“Yo con mis enemigos no tengo nada personal. Las chicas (Dalma y GIaninna) no me quieren desde que les revocamos la tarjeta de crédito en 2014. Le robaron a Diego. Él se da cuenta por una empresa inglesa que hace una auditoría. Claudia no puede justificar su patrimonio, está imputada por evasión tributaria, la causa en Miami, que no le devolvió nada, causa por defraudación. Maradona cuando se murió dijo que los ladrones eran ellos, no yo. Maradona no fue a la boda de ellos, Maradona les revocó el testamento a ellos, Maradona sabía que lo habían robado ellos, no yo. Y las hermanas tampoco. Éramos sus soles, no éramos sus ladrones”, aseguró Morla.

En cuanto a la causa que tiene abierta la justicia argentina para investigar la muerte de Maradona declaró: “Cuando escucho que Diego agonizó, que tuvo síntomas que eran alevosos, no me gusta a mí tampoco. Para mí esto no es un negocio, la gallina de los huevos de oro. Yo por Diego lloré, eh. Y fue la muerte, después de la de mi mamá más fuerte que sufrí”.

A continuación, Morla volvió a atacar a Claudia Villafañe: “De Villafañe voy a decir algo: se llevó el cadáver, nunca lo tuvo a Diego. Una persona inhibida por la Justicia, acusada de robo... Diego no hubiera permitido que lo lleve esa persona. Dice que estaba secuestrado, pero es la misma que presentó una medida cautelar diciendo que Diego la llamaba con intimidaciones y hostigamiento. Y la Justicia determinó que Maradona se deje de comunicar… ¿Un secuestrado que llama por teléfono, amenaza y aparte entrena tres veces por semana con el novio de Gianinna? Yo me senté con Claudia, Dalma y Gianinna el minuto uno y le di la solución de esto. Les dije: ‘Denle el millón novecientos cincuenta mil dólares que sacaron de la cuenta de Diego cuando nació Dieguito Fernando y estaba en la caja de seguridad’”.

Morla explicó que cuando Maradona le pidió que le devolviera novecientos mil dólares a Villafañe, ella se los devolvió, pero en la cuenta de Dalma y Gianinna: “Claudia es una persona totalmente entrenada para la mentira. Diego ni la atendía. Le decía: ‘Ladrona, devuélveme la plata’”.

El abogado trató el tema de las adicciones de Maradona: “Diego tuvo siempre problemas con ese tema de las adicciones. Diego supo siempre que el responsable era él, por eso nunca criticó a una pareja que estuvo al lado por haber tenido una adicción. Diego en el alcohol no veía algo divertido, como ve el resto de la gente, veía la parte negra, oscura. Argentina, particularmente, lo metía más en el alcohol por el tema de la pelea familiar, de los conflictos y demás”.

También habló Morla del día en el que supuestamente Gianinna fue al cumpleaños de Maradona y lo encontró ahogándose en su vómito: “Cuando yo me fui de ahí, la noche siguió. Que yo me fui de ahí para no hacer conflicto. Vino la amiga y me dijo: ‘¿No puedes hacer nada?’. Y yo le contesté: ‘Están los hijos, está la pareja, están los amigos de la pareja…’. Me fui porque los que fueron ahí fueron a hacer la foto. Y yo me senté del otro lado. Ahí yo pregunto: ‘¿Llamaron a un médico?’”