Una actriz porno dice que fue contratada por tres jugadores del Manchester United

La actriz porno Shona River desveló en el podcast How to be a pornstar (Cómo ser una estrella porno) que fue contratada como acompañante por tres jugadores del Manchester United.

River, nacida hace 28 años en Hungría, no reveló el nombre de los futbolistas, a los que acusó de “tacaños”. “Esperan que estés con ellos porque son famosos, pero nunca quieren realmente estar contigo. Les sirves como una segunda mujer en la sombra. El hecho de tener mucho dinero no significa que quieran ser generosos”, explicó.

La actriz porno contó que uno de esos futbolistas descontó 200 euros de la cantidad que tenía que pagar a Shona River alegando que eran para pagar unas pizzas que había pedido para comer con unos amigos.

Cuando Shona River le pidió explicaciones, el futbolista dijo que había descontado esa cantidad porque “no tenía más dinero”, según la actriz porno. “Probablemente, el hecho de tener que pagarme hirió su ego”, comentó River.