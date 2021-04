El duro confinamiento de Sergio Ramos: sus hijos le encierran en una habitación y pierden la llave

Pilar Rubio contó en El Hormiguero de Antena 3 cómo es el confinamiento de su marido, el jugador del Real Madrid Sergio Ramos, quien el pasado martes dio positivo en covid-19. Rubio también está confinada, al ser contacto directo con un positivo, por lo que no pudo estar presente en el plató del programa e hizo su sección desde casa.

“Sergio está en una habitación encerrado, lo que pasa es que los niños han cerrado con llave por fuera y no encontramos la llave”, comentó Pilar Rubio en tono de broma. “Yo estoy bien, los niños están bien, todos hemos dado negativo. De momento muy bien. Estoy un poco frustrada porque no puedo salir”, contó después.

Después desveló las extremas medidas de seguridad que toman en casa para evitar el contagio: “Tenemos unos protocolos, yo me pongo tres mascarillas y guantes. Tengo una pantallita y a veces me la pongo también. Es que yo no quiero pillarlo, que tengo muchas cosas que hacer”.

Sergio Ramos publicó en su cuenta de Instagram una imagen animando a sus compañeros antes del partido de este miércoles contra el Liverpool en Liga de Campeones.

Al finalizar el encuentro publicó otro mensaje, esta vez en su cuenta de Twitter, felicitando al equipo por su clasificación para las semifinales de la Champions League.