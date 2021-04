Sergio Ramos da positivo en covid-19

El capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, ha dado positivo en covid-19, según ha informado el club a través de un comunicado publicado en su página web. “El Real Madrid C. F. comunica que nuestro jugador Sergio Ramos ha dado resultado positivo en el último test de covid-19 que se le ha realizado”, es el texto del breve comunicado de la entidad que preside Florentino Pérez. El club no ha informado del estado en el que se encuentra Sergio Ramos ni de las medidas adoptadas después de conocerse el positivo.

Este contratiempo se suma a la lesión que sufrió Sergio Ramos durante la última concentración de la Selección. Esa lesión muscular en el gemelo interno de la pierna izquierda le impidió jugar contra el Liverpool, en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones, el Clásico frente al Barcelona y el encuentro de vuelta de Champions en Liverpool este miércoles. Se desconoce cuándo reaparecerá.

A esta circunstancia se añade el problema de su renovación con el Real Madrid. Ramos termina contrato el próximo 30 de junio y, por ahora, club y jugador no han llegado a un acuerdo para prolongar esa relación.

Sergio Ramos es el séptimo futbolista del Real Madrid que da positivo por covid-19 esta temporada. Antes del capitán lo hicieron Varane, que todavía sigue de baja, Militao, Hazard, Casemiro, Jovic y Nacho. El entrenador del equipo, Zinedine Zidane, también dio positivo en coronavirus.

Ramos llegó al Real Madrid en 2005 y quizá está viviendo los momentos más complicados desde entonces. Después de que el club confirmara la lesión que sufrió con la Selección, el central publicó una carta dirigida a la afición en su cuenta de Instagram, donde tiene casi 44 millones de seguidores. Este es su texto íntegro: “La verdad es que llevo unas semanas bastante duras. Una intervención siempre es un parón deportivo y emocional. Por suerte, desde hace ya unos cuantos días me he ido encontrando mejor, pero en el fútbol como en la vida, la mala suerte también juega un papel. Ayer, tras el partido, me quedé entrenando sobre el terreno de juego y noté un pinchazo en el gemelo izquierdo. Hoy me han realizado las pruebas y se ha confirmado que tengo una lesión muscular. Si hay algo que me duele es no poder ayudar al equipo en estos partidos de máxima exigencia en los que nos jugamos la temporada y también no poder devolveros sobre el terreno de juego el cariño y la energía que me transmitís. No puedo hacer otra cosa que hablar con franqueza, trabajar duro y animar al equipo con el alma”.