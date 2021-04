Drama en la NBA: Lamarcus Aldridge se retira por problemas de corazón

El pívot estadounidense LaMarcus Aldridge ha anunciado repentinamente su retirada del baloncesto profesional debido a un problema de corazón que le ha obligado a finalizar de forma abrupta una carrera de 15 años en la NBA. “En mi último partido jugué con un ritmo cardíaco irregular. Esa misma noche el problema se agravó y me hizo preocuparme aún más. Aunque ahora me siento mejor, lo que sentí esa noche con mi corazón es una de las cosas que más me han asustado en mi vida. Por ello, he tomado la difícil decisión de retirarme. Durante 15 años he puesto el baloncesto por delante y ahora voy a poner delante mi salud y mi familia”, indicó Aldridge en un comunicado.

El pívot, de 35 años, fichó el mes pasado por Brooklyn Nets y era un serio aspirante a conseguir el anillo, pero este repentino problema cierra una carrera que también le llevó a vestir las camisetas de Portland Trail Blazers y San Antonio Spurs desde su llegada a la liga en 2006. Aldridge había sido el último gran refuerzo de la franquicia de Brooklyn después de las llegadas de James Harden y Blake Griffin. En sus cinco partidos con los los Nets, Aldridge promedió 12,8 puntos, 4,8 rebotes y 2,6 asistencias en 26 minutos.