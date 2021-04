Suban el volumen: el desesperado grito de Nadal tras perder un punto ante Rublev

No estaba siendo el partido de Nadal. Se enfrentaba a Rublev en los cuartos de final de Montecarlo. El ruso es un jugadorazo, uno de los jóvenes de moda del circuito que estaba haciendo bien su trabajo. Pero principalmente lo que sucedía es que el español no se reconocía: muchas dobles faltas, fallos... Y estalló. Falló un revés y pegó un grito como nunca se le ha visto antes en una pista de tenis. El punto siguiente lo ganó y dijo el “vamos” habitual y después volvió a fallar y dio un puñetazo a la raqueta. El encuentro era una montaña rusa para el once veces ganador en Mónaco.