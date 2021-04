El tobogán de Saúl

No hace mucho tiempo Saúl era uno de los principales valores del Atlético, deportiva y económicamente y era uno de los habituales en la selección que entrenaba Robert Moreno. Pero su rendimiento está temporada es irregular, se le sitúa en la lista de bajas para la próxima temporada y no ha vuelto a ser convocado por La Roja desde que Luis Enrique recuperó el banquillo de la selección.

«Sabe que tiene que mejorar, trabajará para ello y esperamos que nos dé cosas como siempre nos ha dado», decía Simeone a mediados del pasado mes de diciembre. Entonces el futbolista atravesaba su peor momento en esta temporada. Entre noviembre y enero encadenó siete partidos sin ser titular.

A partir de entonces todo ha ido a mejor para él, aunque no haya tenido la influencia de años anteriores en el equipo y haya aparecido y desaparecido de las alineaciones. Después de esos siete partidos sin jugar desde el comienzo encadenó seis como titular y después de unas cuentas idas y venidas ha jugado completos los dos últimos.

«Ya dije muchas veces y marcado con hechos la importancia que tiene Saúl para nosotros, está recontradicho lo que pienso de Saúl como futbolista importante en nuestro equipo», aseguraba Simeone hace sólo unas semanas.

Donde más se nota su irregularidad es en el gol. Saúl es un futbolista que suele aprovechar su llegada para marcar. Lo hace en posición de remate o haciendo jugada desde la banda, como en la semifinal de la Liga de Campeones de 2016 contra el Bayern. «Se da una vez en la vida, no me lo creía. Pensé ’'madre mía la que acabo de liar’', es un gol que me marcará toda la vida», reconocía hace unas semanas cuando cumplió su partido número 300 con el Atlético.

Ese año el equipo jugó su segunda final de la Champions en tres años y él marcó nueve goles entre todas las competiciones. Esta temporada, por el momento, sólo lleva dos tantos, los dos en la Liga.

Él mismo admitió que no estaba al nivel que exige un equipo como el Atlético después de la eliminación en la Copa del Rey contra el Cornellá. «El equipo está en un buen momento, yo no estoy en un buen momento, el equipo necesitaba otra cosa que no fuese Saúl Ñíguez y hay que trabajar. Tengo que mejorar y estar bien, sobre todo mentalmente, de lo demás estoy bien», reconocía el centrocampista rojiblanco.

«A Saúl, desde los 18 o 19 años, le ha tocado vivir cosas muy buenas pero a veces en el fútbol también te toca vivir situaciones como éstas. No hay ayuda del entrenador, la ayuda es de uno mismo y Saúl se está ayudando a sí mismo. Su presencia es importante. Hoy metió un muy buen gol y todo esto hace que el equipo compita internamente muy fuerte», aseguraba Simeone en enero tras la victoria ante el Sevilla.

A pesar de todo, Saúl ha jugado 25 partidos de los 30 de Liga que se llevan disputados hasta ahora. Y tres de los que se ha perdido han sido por lesión. Algo parecido le sucede en la Liga de Campeones, donde sólo se perdió los dos primeros partidos por lesión. Otra cuestión es dónde lo ubique Simeone, que lo ha utilizado en varias posiciones esta temporada. Pero Saúl sigue siendo importante.