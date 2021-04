La anécdota de Piqué con Van Gaal: “Tú no ser fuerte para ser defensa”

En su conversación con Jorge Valdano en Movistar +, Piqué contó una anécdota que le sucedió de crío con Van Gaal: “Mi abuelo era directivo, me dijo que Van Gaal iba a venir a comer a casa. Yo iba todo bien vestidito. Entra por la terraza, tú con toda la ilusión, y antes de saludar te pega un empujón, te ves en el suelo y dice: “Tú no ser fuerte para ser defensa”. Y ya estuve cruzado toda la comida, que si te ha arruinado la carrera, que si lo he hecho mal... Luego se rio un poco, pero para un niño no es suficiente”.

"Tu no ser fuerte para ser defensa".

Cuando Van Gaal placó a un adolescente @3gerardpique. #UniversoValdano pic.twitter.com/aGLPYhDzYq — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) April 21, 2021

También repasó su carrera y de mucho más:

Su infancia

“Mi familia es de clase media alta, tampoco diría de clase alta, pero nunca me ha faltado de nada. Entré en el Barça a los 10 años y me encuentro una realidad distinta. En el colegio todos tenían vidas como la tuya, pero en el Barça te das cuenta de que el fútbol nace en la calle. Se abre un mundo para ti y para tu mente va genial, tu mente se abre y aprendes mucho. Eso lo he valorado siempre muchísimo, convivir con gente de todo tipo en La Masia desde los 10 a los 17, y seguimos teniendo contacto y a lo mejor si te hubieras cruzado por la calle, no hubieras hablado”.

“Eres un niño y el fútbol es un lenguaje universal, conectas con la gente, con la mirada te entiendes. Eso te hace crecer como persona. Me da igual en el Barça que otro equipo, el hecho de crear experiencias con gente distinta a la de tu día a día te hace mucho bien. Yo haría obligatoria a todos jugar en deportes de equipo, para que veas que hay otros mundos, otras culturas. Te ayuda a compartir... A todo. Eso luego ayuda a las empresas, etc... Y te crea hábitos sanos, de alimentación y todo eso”.

La Copa ganada la semana pasada

”Lo necesitábamos. El equipo se lo merecía. En Liga tenemos buenos resultados, jugando un fútbol en el que nos reconocemos más. En Liga dependemos de nosotros después del empate en el campo del Getafe y la Copa nos ha dado motivación. En el Barcelona estás obligado a ganar algo cada año. La Copa tranquiliza, pero es verdad que Liga y Champions son diferentes. El doblete sería muy bueno”.

Su barcelonismo

“El Barcelonismo me viene de pequeño. Cuando nacía ya fui socio del Barça. Es una constante, monotema en mi familia, ir al Camp Nou cada quince días, ver el basket... Todo. El hecho de mamar todo esto, pues a los 10 años cuando me meten a jugar con el Barça es un sueño hecho realidad, pero nunca se trasladó a presión. Que mi abuelo fuera de la directiva, se dijo: “Está enchufado”. Y es normal, pero no me fue mal. A lo mejor por eso he tenido que demostrar un poco más. Era muy alto, muy delgado... Y jugué de extremo derecho. Éramos 22 niños, ganamos 3-1 y metí dos goles. Luego me fueron retrasando. Recuerdo ir a entrenar cuatro días a la semana desde el alevín. Ya se veía la esencia del Barça: pase-control, pase-control... Lo hago con mis hijos, mil veces, no te puedes cansar de hacerlo, esos cinco centímetros es lo que marca la diferencia entre uno bueno y un top”.

Su forma de ver la vida

“Le saco dramatismo a las cosas, lo discuto con mi mujer, que es al contrario. Soy optimista, realista-optimista. A veces eso te ayuda pero otras te la pegas. Discuto con ella. Ella es realista-pesimista: si me ha ido muy bien, me tendrá que ir mal en algún momento. Yo digo que no”.

Messi de niño

“Leo llegó. Era muy pequeño, muy frágil, pero la pelota la llevaba pegada, pero pegada, a 10 centímetros. No llegabas a quitársela. Era algo fuera de lo normal. La duda si lo podía llevar al mundo profesional, y ya se ha visto que sí”.

Ser profesional

“Me doy cuenta cuando dejo el Barça con 17 años. Mi representante me comenta la posibilidad de ir a Manchester. Yo lo tenía todo cómodo, pero era otra época, parecía difícil llegar al primer equipo, que era mi sueño, hubo una negociación y en el Manchester me ofrecían dinero, que era lo de menos, y jugar con los reservas, que aquí sería el B. Pedimos al Barça tres veces menos y dijeron que no. Veía como que no era un prioridad. Le di vueltas, pero a la que vi que el Barça se encallaba tomé esa decisión. Fue difícil, un año viviendo con una familia, muchos momentos solo... “.

Inglaterra

“Aprendía a utilizar el cuerpo, a proteger... Veía que era blando. Aprendí mucho de cabeza, a vivir los momentos difíciles solo. Hubo muchas dificultades, los centrales del Manchester eran muy buenos, fui cedido al Zaragoza y me fue muy bien y ahí vi que iba a vivir de esto.

Volver al Barça

“En mi primer momento era: si no juego aquí, ¿por qué me quiere el Barça? Les encajaba como cuarto central, estaban Puyol, Márquez y habían fichado a Cáceres. Llegó Pep como entrenador. La intención era la de disfrutar”.

Ser presidente del Barça

“Tengo la suerte de poder estar muy cercano a los presidentes y ver cómo desarrollan su trabajo. Me gusta verlo, no sé si voy a tomar la decisión de serlo, pero si es así me gustaría hacerlo con todas las de la ley. Si me lo planteo, iré con todo. Creo que un presidente tiene que ser una figura sólida y fuerte, que la gente confíe en él”.