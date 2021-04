Conducir solo Audi, no escupir, vestir bien... filtran las curiosas normas del Bayern a sus jugadores

El diario alemán ‘Bild’ ha filtrado las curiosas normas y sanciones que el Bayern Múnich impone a sus futbolistas. Un reglamento interno que establece lo que puede o no hacer un futbolista de su plantilla.

Las multas son en su mayoría de unos 10.000 euros pero algunos futbolistas ya fueron sancionados con hasta 50.000 euros por incumplir estas normas. Estos son los actos castigados por la escuadra Bávara, según el reglamento interno al que ha tenido acceso “Bild”:

- No llegar en un Audi al entrenamiento: multa de 10 mil euros. La razón es que esta marca es sponsor del club hace 18 años y ya renovaron hasta fines de 2029. Además, es accionista con el 8,33% del capital. Le abonan €60M anuales por patrocinio y le regalaron un coche eléctrico a cada jugador en 2020. Aunque la sanción inicial esta prevista en 10.000 euros, el pasado mes de marzo, el delantero francés Kingsley Coman se fue a casa con la amenaza de 50.000 euros de multa por no usar el Audi para acudir al entrenamiento, como es preceptivo en el club bávaro. El delantero francés se presentó al volante de un Mercedes Clase G privado... y no se le permitió la entrada al parking de jugadores de la ciudad deportiva del Bayern.

- Incumplir código de vestimenta: 10.000 euros. Es una manera de proteger la imagen del club, ya que la vestimenta implica una disciplina, elegancia y saber estar básicos. Además deben tener cuidado de no llevar marcas diferentes a las que patrocinan el equipo. Esta norma no es nueva. Ya en 2013, Mario Götze tuvo que pagar una multa de 10.000 euros por lucir una ropa de una marca diferente a la que patrocina al Bayern. El jugador apareció en su presentación con una camiseta de la marca deportiva Nike. El Bayern lleva 40 años vistiendo Adidas, que es además propietaria del 9,1% de las acciones del club. El conjunto muniqués prohíbe por contrato que los futbolistas luzcan prendas deportivas de una marca diferente a Adidas, a excepción de las botas, que son de libre elección.

- Escupir en el vestuario: 10.000 euros. De este modo se intenta acabar con una práctica súper común y arraigada en el fútbol.

- Llegar tarde a los entrenamientos: multa de 10 mil euros. Respetar los horarios es una señal muy evidente de disciplina, y eso es lo que se quiere que impere en el vestuario por encima de todo.

- Rechazar firmar autógrafos a los aficionados: multa de 2.000 mil euros.

No es la primera vez que sale a la luz algún reglamento interno del vestuario del conjunto alemán. Ya en 2014 se filtró un código de disciplina diseñado por el entonces técnico Pep Guardiola para la plantilla en el que se penalizaba, entre otras cosas, la falta de puntualidad o los kilos de más.

El código fijaba multas por infracciones como llegar tarde a una cita del equipo, hablar por teléfono móvil en zonas no habilitadas, no vestir la indumentaria establecida, dejar la ropa usada en un entrenamiento fuera del sitio previsto para su lavado o tener sobrepeso.