Sapir Berman, primera árbitra transgénero en la historia de Israel: “Siempre me vi como una mujer”

El fútbol israelí vive uno de los momentos más importantes de su historia. Hace unos días, el árbitro Sagi Berman anunció que se iba a someter a una operación de cambio de sexo y que a partir de ese momento pasaría a llamarse Sapir. Este martes, Sapir, que ha contado en todo momento con el apoyo de la Federación de Israel, de los clubes y de la asociación de árbitros, ofreció una conferencia de prensa para explicar todo el proceso que le ha convertido en la primera árbitra transgénero en la historia de Israel.

De acuerdo con el medio israelí Sport 5, todo el proceso médico de Sapir Berman durará tres años y tendrá a su disposición un vestuario diferente al de sus compañeros masculinos en los partidos en los que arbitre. Sapir, de 27 años, arbitra en la Premier League de Israel desde 2019.

“Tenemos una nueva árbitra, Sapir Berman. La primera árbitra transgénero. Estamos tan orgullosos”, escribió la Federación de Israel en su cuenta oficial de Twitter.

We have a new Referee, Sapir Berman. The first Referee to be transgender❗

El presidente de la Asociación de Árbitros, Ronit Tirosh, también tuvo unas emotivas palabras para Berman: “Sapir, estás prestando servicio a toda la comunidad LGTBI. Eres valiente. Creo que la sociedad israelí y el Estado de Israel comprenden la importancia de ello. Buena suerte con el proceso, te amamos”.

“Siempre me vi a mí misma como una mujer. Al principio no entendía qué era, pero siempre tuve una atracción por el lado femenino. Conviví junto a la figura muy masculina que era. Era un hombre muy exitoso, en el arbitraje, en los estudios, incluso con las chicas. Pero tuve que dividir estos mundos porque me di cuenta de que la sociedad no me aceptaría. Durante casi 26 años tuve que vivir como no era, pero ahora decidí exponerme. Lo hice por mí, pero también por mis familiares que me vieron sufrir. Hoy estoy completa, segura, sé que estoy haciendo lo correcto y sé que hay un apoyo muy amplio a mi alrededor. Espero sinceramente que nuestra sociedad sea más inclusiva. Estamos aquí para cambiar”, explicó Berman ante la prensa.

“Quiero dar las gracias a mi familia que me apoya y me ayuda, a la asociación de árbitros, a la Federación. Mis amigos de la profesión me brindan todo el apoyo que necesito. En el sistema de audio me hablan en lenguaje femenino, es increíble y estoy agradecida”, continuó una emocionada Berman, quien tuvo más palabras de agradecimiento para su familia: “Mi madre me dice que soy hermosa. Mi padre y mis hermanos se dirigen a mí en género femenino, es increíble. Tengo todo el apoyo de la familia y estoy muy agradecida por eso. Mi hermano está muy apegado a mí y es increíble”.

Berman explicó ante la prensa cómo ha sido todo el proceso de cambio: “Ser parte de un paisaje tan masculino retrasó un poco todo. No sabía cómo llegaría y si llegaría, pero además de ser árbitro de fútbol masculino siempre me sentí mujer. Finalmente llegué a la conclusión de que no podía ocultarlo más y estaba empezando a sentir desde adentro que estaba fuera de mi control. Ya no tengo miedo de las reacciones de las gradas. Me he encontrado con sexistas, insultos y nunca me conmovió. Estoy fuerte frente a eso”.

También explicó que a la hora de arbitrar no ve ninguna diferencia entre ser hombre o mujer: “En términos de arbitraje, no hay diferencia. Mis habilidades son las mismas. Todo es igual, así que continuemos”.

Cuando se conoció la intención de Berman de cambiar de sexo, la cuenta de Twitter #SheCanRef le mostró todo su apoyo por esa decisión: “¡Qué maravillosa noticia desde Israel! Estoy muy impresionada y le deseo a Sapir Berman todo lo mejor. Todos sabemos lo conservador que puede ser el fútbol basado en la testosterona. ¡Bienvenida al círculo de árbitras que pitan en una primera liga masculina, Sapir!”. #SheCanRef es una cuenta creada para dar visibilidad a las numerosas árbitras y árbitras asistentes en el fútbol masculino en todo el mundo y los problemas que les afectan.