Luis Suárez recomienda a Messi que se quede en el Barcelona y el argentino está dispuesto a hacerlo

La gran renovación del Barcelona el pasado verano después del 2-8 del Bayern Múnich en los cuartos de final de la Champions se quedó en la marcha de Luis Suárez, mientras otros veteranos “señalados” como Jordi Alba, Piqué, Sergi Roberto o Busquets se han mantenido en el equipo y casi todos han ido a más en el curso. Luis Suárez, delantero y goleador histórico del club azulgrana, se fue de forma abrupta, con una llamada y sin muchos honores, pese a lo logrado en el Barça. Eso enfadó a Messi, su gran amigo, que ya estaba enfadado de antes y tenía decidido irse del club. Fue una gota más y así lo hizo saber el “10″ con el burofax que supuso un terremoto el agosto pasado, aunque finalmente se tuvo que quedar un año más para ser dueño de su futuro (cumple contrato este verano) y ahora parece que podría seguir. Según ha adelantado TVE, el “10″ ha dado el primer paso para hacerlo con una reunión entre su padre y representante, Jorge, con Joan Laporta. Messi quiere quedarse, contento los últimos meses con la trayectoria del equipo y dispuesto a liderar a los jóvenes que ahora son titulares en el equipo, pero faltaría ver una fórmula para que pudiera hacerlo, dada la situación de crisis económica que arrastras el club y las ofertas que llegan desde equipos como el PSG. El jugador se bajaría el suelo de forma considerable, pero el contrato que le uniría con el Barcelona iría hasta más allá de su retirada y después sería embajador y tendría algún puesto más.

🔴 Según ha podido confirmar TVE, Leo Messi ha dado el primer paso para quedarse en el Barça.



Su padre y agente, Jorge Messi ya se ha reunido con el presidente Joan Laporta para comunicarle que la intención de Leo es seguir en el Barça.



📺https://t.co/VjKzBgo9IT pic.twitter.com/bY8D8wSCsV — Telediarios de TVE (@telediario_tve) April 29, 2021

Se cumplirían así los deseos de Luis Suárez que, pese a la manera de irse, no parece que tenga rencor con el Barcelona y en una entrevista con TV3 aseguró de la situación de su amigo. “No me imagino a Messi fuera del Barça. Como aficionado al club, como amigo suyo le diría que no se fuera”, afirmó el delantero. “La decisión la tiene que tomar él, pero con la edad que tiene y lo que ha hecho para el club, lo ideal sería un final de tres, cuatro, cinco seis años, los que quiera, en el club en el que ha sido más feliz, el que le ha dado todo y donde él también ha dado todo y lo ha llevado para arriba con sus premios y sus títulos”, añadió.

Luis Suárez, ahora en el Atlético, y Messi se están jugando la Liga con sus respectivos equipos. El próximo 8 de mayo hay un cara a cara entre ambos en el Camp Nou que podría ser decisivo, aunque el Real Madrid y el Sevilla también están en la pelea por ser campeones.