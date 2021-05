Barcelona - Atlético: una Liga entre Messi y Luis Suárez

Está LaLiga tan ajustada y los aspirantes tan fundidos en un año agotador con lesiones, muchos partidos, covid y estadios vacíos que ni siquiera después de una jornada como la que se va a disputar este fin de semana quedará el asunto resuelto. «Visto lo visto, no aseguro que el que salga líder acabe ganando el campeonato», reflexionó Piqué tras el partido del domingo contra el Valencia. Juegan hoy el Barcelona contra el Atlético y en cierta o mucha media también el Real Madrid y el Sevilla, aunque su encuentro es mañana.

La jornada puede que no decida al campeón, pero sí quién no va a serlo. Después del pinchazo contra el Granada, el Barça está al límite: si cae contra el Atlético, adiós. En caso de derrota se quedaría a más de un partido de distancia de los rojiblancos, que tendrían que pinchar en dos de las tres jornadas que restan, y eso no parece probable ni en esta Liga tan impredecible. El equipo del Cholo es a día de hoy el único que depende de sí mismo, pero si no gana en el Camp Nou, ese privilegio pasará a ser del Madrid, que además cuenta con la ventaja de que tiene el «gol average» ganado a estos dos equipos. El campeón no se decide, pero si fuera una carrera de 200 metros sí se verá quién sale primero de la curva.

Frente a frente

Llegan el Barça y el Atlético con trayectorias inversas. En diciembre, la ventaja de los madrileños respecto a los catalanes era de doce puntos, pero desde ahí comenzó una remontada que puede llegar hoy a su fin. Ha tenido mérito la resurrección del Barça, que parecía hundido, destinado a un año de transición en el que ya ha conquistado la Copa. Pero ha llegado a este punto con claros síntomas de cansancio y le cuesta vivir una jornada cómoda. Lleva cinco consecutivas en las que ha encajado al menos un gol y en tres de ellas comenzó perdiendo (contra el Real Madrid, el Villarreal y el Valencia), aunque en dos de ellas logró remontar, no así en el Clásico. En uno de los dos encuentros en los que empezó venciendo, fue el Granada el que dio la vuelta al resultado.

Siempre partidos ajustados

Contra el Atlético, como no puede ser de otra manera, se espera otra jornada ajustada, como ha sucedido en el último lustro. Hay que remontarse al 11 de enero de 2015 para encontrar una distancia de dos goles para uno de los dos equipos, un 3-1 a favor del Barcelona que terminaría ganando el triplete. Desde ahí, todo han sido victorias por un gol para uno u otro o empates, como en la ida, en la que los colchoneros se impusieron en el Wanda Metropolitano por 1-0. Hay un 2-0 para los azulgrana en 2019, pero los tantos llegaron en los minutos 85 y 86, lo que muestra que fue otro duelo de infarto.

Llega Koeman sin problemas de lesiones y con la posibilidad de repetir el sistema con tres centrales por el que ha apostado en este último tramo del curso, aunque a veces, como en la segunda parte contra el Real Madrid o en medio de algunos partidos, vuelve al 4-3-3 o directamente mete todo lo que tiene a la desesperada cuando necesita un gol. También han resistido De Jong y Messi, que desde hace varias jornadas estaban amenazados de sanción si veían una amarilla. El «factor Leo» será como siempre importante en el equipo barcelonista. El Atlético es su segunda víctima preferida, le ha marcado 32 goles en 42 partidos entre todas las competiciones, aunque es verdad que ha tenido épocas de sequía contra el conjunto del Cholo, que suele incomodar al argentino con un sistema en el que le complica la posibilidad de recibir en la zona de peligro y girarse.

Messi piensa en el fútbol de los demás RONALD KOEMAN

«A veces, ha ido a presionar más de lo acostumbrado. Hay que estar preparados para todo», explica Koeman sobre lo que espera de su rival. «Sabemos que el Barça es un equipo de ataque pero hay otras formas de lograr un triunfo. Cada uno será fiel a sí mismo. Esperamos enfrente a un equipo junto cuando no tenga el balón, que no deje espacios entre líneas. Será muy importante que estemos bien sin balón», continuó el neerlandés, que entre sus méritos de la temporada tiene haber recuperado a Messi para la causa después de un arranque conflictivo por el deseo del capitán de marcharse el pasado verano. «Sé que Messi lleva muchos años. En verano ya me di cuenta de que él tiene interés en la táctica del equipo. Tiene mucha calidad, pero también piensa en el fútbol de los demás, en cómo puede rendir mejor el equipo», dijo el preparador azulgrana.

Koeman mantiene la confianza en su equipo, a pesar de la irregularidad. «Si ganamos los cuatro partidos que nos quedan, vamos a ser campeones», advierte.

Para que eso no suceda, una de las piezas más importantes del Atlético es Luis Suárez. El uruguayo fue un regalo del Barcelona al Atlético el pasado verano, la pieza que faltaba para completar a los rojiblancos, que tenían enormes dificultades para encontrar el gol. Y Suárez ha marcado 19 en este curso. Es cuarto en la clasificación del Pichichi, por detrás de Messi, Benzema y Gerard Moreno.

En la vida siempre hay una primera vez DIEGO PABLO SIMEONE

Pero Koeman no quiere centrarse sólo en él. «Somos profesionales, cada uno hace el máximo para ganar el partido y no hay que darle más vueltas. Tenemos que concentrarnos en ese jugador y en los demás, también», advierte.

La pelea entre los dos equipos recuerda al final de la Liga de 2014, que el Atlético ganó en el Barcelona en el Camp Nou. «Entonces se terminaba un campeonato y ahora quedan en juego un montón de puntos», asegura Simeone, que espera ganar su primer partido en el estadio azulgrana. «En la vida siempre hay una primera vez», asegura el preparador rojiblanco.