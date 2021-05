Partido a partido. Simeone no cambia el plan

Simeone no quiere ver jugar al Real Madrid contra el Sevilla. «No la paso bien y prefiero no ver los partidos», reconoce el Cholo, que a las 21:00 cuando comience el partido estará «cenando con la familia». Al entrenador del Atlético sólo le preocupa su equipo, aunque después de mucho tiempo haya dejado de depender de sí mismo. «Me quedo con un gran trabajo del equipo y con seguir en la línea en la que estamos, que es partido a partido», asegura después del empate en el Camp Nou.

«Nosotros tenemos un camino desde 2011 cuando llegué, que es partido a partido. Un día jugaremos mejor y otro peor, pero esa es la línea. El único éxito es que el Atlético compita siempre hasta el final. Con eso me ilusioné en la primera conferencia de prensa», reconoce el Cholo.

El Atlético depende ahora de que el Madrid falle en alguno de los cuatro partidos que le quedan para poder ser campeón. Pero ésa no es la exigencia de Simeone. O al menos eso dijo en la conferencia de prensa. «Lo único que les pedí a los futbolistas es que jueguen. Que sean ellos mismos y que logren poder jugar. Y lo hicieron absolutamente. Eso me llena de alegría, porque el éxito está en poder competir todos los años en el lugar donde estamos», asegura el Cholo.

Simeone no sale del partido a partido como filosofía de vida. No piensa en el campeonato ni en el más allá, su continuidad o no la temporada que viene. «Es una pregunta demasiado a futuro y, conociéndome, inadecuada porque sabes lo que voy a contestar: partido a partido», asegura.

El Atlético tiene ahora dos partidos en su campo la próxima semana, contra la Real Sociedad y contra Osasuna. Y cierra la Liga en Valladolid, que puede estar jugándose la permanencia. Además, tiene el enfrentamiento directo perdido con los madridistas. Una dificultad añadida que podía haber sido un mal menor si hubiera ganado en el Camp Nou, donde nunca lo ha hecho Simeone. «Estoy seguro de que va a haber una primera vez», dice.