Los exigentes mandamientos de Raúl en el Real Madrid Castilla

El Real Madrid Castilla ganó ayer al Talavera (2-4) y se ganó estar en los play-off de ascenso a LaLiga SmartBank. Un equipo de jóvenes cuyos nombres más destacados han tenido que echar una mano al primer equipo en los momentos más delicados. Y lo han hecho con personalidad y buen cara. Blanco, Miguel Gutiérrez (hoy con Zidane para el partido contra el Sevilla ) o Arribas son los nombres más destacados. Pero por encima de ellos aparece el nombre de Raúl, el entrenador del equipo y el mejor colocado si Zidane decide dejar el equipo este verano. Nadie sabe qué pasa por la cabeza del francés, que da largas y largas.

Raúl es el siete del Madrid para siempre. Cuando se retiró del fútbol volvió al club para entrenar a las categorías inferiores y después cogió el Castilla. A nadie le extrañó. Era casi natural. El año pasado con los juveniles ganó la Youth League y con la base de ese equipo ha logrado jugar el play off de ascenso a LaLiga SmartBank. que se disputará en Extremadura y que arrancarán el próximo fin de semana. Para ascender a la categoría de plata del fútbol español, lugar que no pisa el primer filial blanco desde la temporada 2013/2014, deberá ganar dos encuentros. En el sorteo que se celebra mañana lunes, el Castilla, tras pasar como tercero, podrá quedar emparejado contra un primero de otro grupo o contra alguno de los segundos clasificados.

Fue Marca quién descubrió los exigentes métodos de Raúl:

“No se puede ir a jugar a Las Rozas con mochilas de Louis Vuitton de 600 euros”

Todos con la ropa que facilita el club. Incluidas zapatillas”, les dijo en una reunión

. Tenían que llegar hora y cuarto antes, “pero si no estáis hora y media antes, para mí es como si llegarais tarde”, les avisó.

Raúl es como Zidane: tiene el respeto de los vestuarios por su leyenda como futbolista, porque es imposible discutirle nada y porque lo ha sido todo en el club. Nadie va a discutirle y como el francés se ha fogueado en las categorías inferiores. El paso al primer equipo suena igual de natural.

¡Fantástica conducción y pase de ARRIBAS y qué definición de Hugo DURO!



¡Golazo del Castilla! pic.twitter.com/8HplnKRx1E — Madrid Sports (@MadridSports_) May 9, 2021

La clasificación del Castilla llegó gracias a dos victorias en los dos últimos encuentros de la segunda fase, superando así un mal inicio en el que solo sumó dos puntos en cuatro partidos. Incentivado por el gran número de ausencias con las que contó, y sigue contando, Raúl en su equipo.

Antonio Blanco y Miguel Gutiérrez son nombres habituales en las últimas convocatorias del francés Zinedine Zidane con el primer equipo, mientras que Hugo Duro y Sergio Arribas lo fueron durante gran parte del curso; aunque sí que estuvieron en este último duelo frente al Talavera.

Y ambos fueron clave. Un contragolpe conducido por Arribas en el minuto 32 lo culminó Duro picando el balón por encima del guardameta Edu Sousa, en el que fue su undécimo gol del curso. Ya en la segunda parte amplió su cuenta particular, pero no sin sufrir.

El Talavera, apoyado por su afición que rozó el lleno en el Estadio Municipal el Prado, remontó el encuentro en la segunda mitad. Doblete de su capitán, Juan Góngora, en el m.50 y m.63. Resultado que les valía para pasar a las eliminatorias hasta que el Extremadura se adelantó en su partido contra el Internacional de Madrid.

En el momento más bajo del choque para los de Raúl, el técnico intervino metiendo a Marvin Park desde el banquillo y el futbolista intervino en los dos tantos de la remontada. El primero de Hugo Duro en el m.70 y el segundo de Hugo Vallejo, a pase de Duro, en el m.79.

Con el Talavera volcado en busca de una remontada que les diera opciones, el Castilla cerró el encuentro en el minuto 87 en un contragolpe culminado por Kenneth. Así, Badajoz, San Sebastián de los Reyes y Real Madrid Castilla son los equipos clasificados para las eliminatorias dentro del Grupo 5.