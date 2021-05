Maya Jama, la sexy presentadora de la Euro que sube los grados en Instagram

Maya Jama, influencer británica de 26 años, ha sido la gran apuesta de la UEFA para presentar la Eurocopa 2021 junto al exfutbolista Peter Crouch. Pero además, la modelo que tiene más 2,1 millones de seguidores en Instagram triunfa con ‘Glow Up’ en la BBC3 y arrasa en Instagram con sus “sexys” vídeos .

Maya Jama, nacida el 14 de agosto de 1994, es de ascendencia somalí y sueca. Recibió su nombre de la activista de derechos civiles y célebre poeta Maya Angelou porque su madre leyó el famoso poema, “Sé por qué canta el pájaro enjaulado”, durante su embarazo.

Maya se mudó de Bristol a Londres a los 16 años para seguir su carrera en la radiodifusión y creó su propio canal de YouTube además de conseguir un concierto como presentadora de JumpOff.TV. más tarde, Maya se convertiría en la presentadora del programa de MTV Base, The Wrap Up, antes de pasar a presentar MTV Essentials y MTV News. Ha ido ganando popularidad a lo largo de los años, especialmente cuando organizó un diario de viaje llamado Maya’s FIFA World Cup Cities de Copa 90 durante la Copa del Mundo de 2014.

En 2016 fue nombrada como una estrella en ascenso por la revista Hello. También apareció en el especial de Children in Need Weakest Link en noviembre de 2017 y como invitada en I’m A Celebrity: Extra Camp en ITV2. Recientemente también encabezó el programa de MTV True Love o True Lies y ahora triunfa como nueva presentadora de Glow Up de BBC3 después de reemplazar a Stacey Dooley.

Pero donde arrasa es en redes sociales donde no defrauda a su legión de seguidores con sus sugerentes vídeos y fotografías. A buen seguro que dará mucho de que hablar de aquí al inicio de la competición.