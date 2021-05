“Lo he pasado realmente mal”. El emotivo mensaje de Alberto Contador después de superar el COVID-19

“El bicho es jodido”, dice Alberto Contador, que ha superado el covid-19 después de dos semanas muy duras y ha enviado un mensaje a través de sus redes sociales para concienciar sobre la enfermedad y para que la población sea prudente.

“Quiero transmitiros un mensaje. Hoy me pongo serio”, advierte el único español que ha ganado las tres grandes. “Como habéis visto llevo aproximadamente dos semanas sin subir un solo entrenamiento. He pasado el covid, han sido nueve días increíbles de 38-39 de fiebre continuos, sin poder comer, con dolor de cabeza, lo he pasado realmente mal”, relata Contador.

“Quiero mandar este mensaje para que nos tomemos en serio el covid. Desafortunadamente queda mucho para que estemos inmunizados y no tenemos que hacer tonterías. El bicho es jodido”, advierte.