Zinedine Zidane no será el entrenador del Real Madrid la próxima temporada, según ha adelantado Onda Cero. El técnico blanco, según informa Fernando Burgos, comunicó su decisión de abandonar el club después de la eliminación en las semifinales de la Champions ante el Chelsea y poco antes de medirse al Sevilla en Valdebebas el pasado domingo. Zidane tiene contrato hasta 2022, pero considera que su ciclo está agotado después de haber emprendido su segunda etapa como técnico en 2019. En su comparecencia ante los medios antes del decisivo encuentro ante el Athletic Club, el francés dio una pista sobre su futuro: “Hay momentos en que tienes que estar y otros en que te tienes que ir por el bien de todos”.

Zidane habría comunicado la decisión a los jugadores después del entrenamiento previo al partido ante el Sevilla de Julen Lopetegui. Los futbolistas están convencidos de que la decisión del entrenador es firme y que ya no tiene vuelta atrás. El entrenador lleva semanas sin responder a las preguntas que se centran en su futuro. Desde mediados de marzo ha seguido la táctica del partido a partido de Simeone. “Yo no miro más allá del día a día, no planifico nada. Tú puedes firmar diez años aquí y mañana estás fuera. Y al revés. Tú puedes firmar un año y quedarte mucho tiempo. A mí lo que me anima es el día a día”, aseguró antes del partido ante el Celta. Un mes después, en vísperas del choque ante el Getafe, insistió en la misma línea.

La información de Onda Cero va en la línea de los rumores que llegan desde Italia sobre un posible aterrizaje de Zidane en la Juventus. Según informó Tuttosport hace días, el equipo turinés tiene preparada una oferta para el mismo momento en que Zidane anuncia que no sigue en el Madrid. La salida de Zizou provocaría el relevo en el banquillo blanco y la candidatura más firme para sucederle es la de Raúl González. El técnico del Castilla conoce como nadie el club y su gran temporada al frente del filial le sitúa como candidato número uno. Junto a él aparecen otros nombres que ya han sonado en anteriores etapas como posibles ocupantes del banquillo del Bernabéu. Allegri y Low serían las alternativas a Raúl.