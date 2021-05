Encuesta: ¿Quién es el favorito para ganar la Liga?

¿Quién es el favorito para ganar la Liga? — La Razón (@larazon_es) May 17, 2021

Atlético de Madrid y Real Madrid se disputarán el campeonato de LaLiga Santander el próximo fin de semana, en una última jornada liguera que promete emociones fuertes y que llega con polémica por los horarios de los partidos. El equipo dirigido por Diego Pablo Simeone hizo una primera vuelta que parecía indicar que podría ganar el campeonato con solvencia, pero varios tropiezos consecutivos permitió a Real Madrid, Barcelona y Sevilla llegar a los últimos cuatro partidos con opciones.

Los de Zinedine Zidane y los de Ronald Koeman tuvieron la oportunidad de asaltar el liderato, pero no aprovecharon la oportunidad y el Atlético supo sufrir para depender de sí mismo para lograr el campeonato. La jornada disputada este fin de semana ha dejado claro que el único que ha logrado seguir la estela del Atlético ha sido el Real Madrid que, con llegó a ser líder momentáneo al adelantarse en San Mamés contra el Athletic con un gol de Nacho, mientras que los de Simeone veían como el Osasuna se adelantaba en el marcador del Wanda Metropolitano a pesar del dominio del equipo rojiblanco. Al final, el conjunto colchonero tiró de épica y gracias a un destello de Joao Felix, desaparecido durante casi toda la temporada, daba una asistencia de gol para el empate de Lodi en el minuto 82, que daba la tranquilidad. Seis minutos después, resurgió Luis Suárez, que llevaba muchas jornadas sin marcar, para dar la victoria in extremis al Atlético, que logró terminar la jornada como líder. El FC Barcelona se quedó sin opciones en un partido gris ante el Celta, en el que el equipo vigués supo aprovechar la expulsión de Lenglet y se impuso por 1 a 2 en el Camp Nou.

El próximo fin de semana se presenta igual de intenso. El Real Madrid recibe en Valdebebas a un Villarreal lanzado, que goleó a Sevilla por 4 a 0, que tiene ya los deberes hechos y que debe intentar guardar fuerzas para la final de la Europa League que disputa tres días después contra el Manchester United. El equipo de Zidane, muy castigado por las lesiones durante toda la temporada, más de 60, ha sabido reponerse a ellas y, aunque no le ha dado para poder llegar a la final de la Champions, con jugadores de la cantera ha logrado mantenerse en la pelea hasta el final, en la que parece la última temporada de Zidane al frente del equipo. El Real Madrid no tiene buena experiencia en estas lides, ya que las últimas que ha disputado con opciones de ganar, la suerte no le sonrió. En la década de los 80 perdió el título con la Real Sociedad y más recientemente con las famosas ligas de Tenerife.

El mismo resultado en Valladolid que el Real Madrid contra el Villarreal

El Atlético, por su parte, viaja a Valladolid, en un encuentro dramático, donde los blanquivioletas tratarán de apurar sus opciones para mantenerse el año que viene en Primera División. Lejos quedan las ligas en las que hubo que esperar hasta el último partido para decidir el campeonato.

En un primer momento, La Liga decidió que los encuentros se disputaran el domingo, pero finalmente anunció que los adelantan al sábado para que el Villarreal de Emery pueda tener 24 horas más de descanso para disputar la final europea. Así, el título de LaLiga Santander se decidirá el próximo sábado, 22 de mayo, a partir de las 18 horas, en los partidos Valladolid-Atlético de Madrid y Real Madrid-Villarreal, de acuerdo con los horarios oficiales anunciados este lunes.

La trigésima octava y última jornada comenzará el viernes con el Levante-Cádiz (21.00 horas), pero todos los partidos con algo en juego han sido asignados al sábado, a las 18.00 horas.