La imperdible respuesta de Nadal sobre pagar impuestos y su pedida de mano a Mery

Rafa Nadal ha ganado a Djokovic en Roma y está listo para competir como siempre en Rolando Garros. Vuelve a ser el favorito de la competición que domina. El español ha dado una entrevista a la CBS y se ha abierto. Le preguntan cuántas generaciones de Nadal ha habido en la isla: “Muchas. Bastantes”, asegura y cuenta por qué le gusta tanto volver a Mallorca: “Para mí, volver a Mallorca significa volver a una vida normal. Y la vida normal me hace feliz. No soy sólo Rafa Nadal, el tenista. Vuelvo a ser Rafa Nadal el ser humano.”

Rafa reconoce que frente a otros tenistas, él duda mucho constantemente: “Si no tienes dudas, probablemente significa que estás siendo arrogante. Creo que es bueno para mí, porque entonces me siento alerta. Porque el tenis es un deporte en el que las cosas pueden cambiar muy rápidamente. Esa es la gran belleza de nuestro deporte.”, asegura.

También responde a cuántas raquetas ha roto, si lleva la cuenta.

“Sí, sí”, dice Nadal.

“¿Cuántas”

“Cero”, confiesa.

“Mi familia, no me hubiera permitido romper una raqueta. Para mí, romper una raqueta significa que no tengo el control de mis emociones”, confirma.

Por supuesto habla de Federer: “Hemos tenido una rivalidad muy intensa a lo largo de nuestras carreras, pero ha sido una rivalidad muy sana. Una rivalidad elegante y respetuosa. También hemos llegado a una etapa de nuestras vidas en la que somos capaces de apreciar que no se trata sólo de ganar”.

Y dice que si envidia algo de sus rivales es la salud: Sí. A veces lo hago. Es cierto que mis rivales se han enfrentado a menos lesiones que yo”. Aunque no sabe por qué le ocurre: “No, o no lo sé. Durante muchos años me dijeron que, por mi forma de jugar, nunca tendría una carrera muy larga. Pero, oye, todavía estoy aquí...

El entrevistador no se explica por qué Nadal no vive en otro país para pagar menos impuestos: Tengo a toda la gente que quiero aquí. Y ganaré mucho más dinero si me mudo a otro lugar, pero mudarme a otro lugar si no soy feliz podría ser muy, muy caro”.

También contesta acerca de su vida privada y cómo le pidió matrimonio. El entrevistado está con Nadal y Mery y otro grupo de personas que le pregunta si pidio matrimonio.

“Después de 15 años, no hace falta hablar mucho....”

Mary entra en la conversación:”¿Sí o no?

Rafael Nadal: Bueno, aquí estamos..., dice Nadal.

Cuenta Nadel el único problema de su casa: “: El problema aquí es que los niños durante el verano, van allí y saltan por el acantilado. Como no hay nadie en la casa, suben y vuelven. Vienen a interior de la propiedad”

Luego Rafa reconoce que ha saltado un par de veces.