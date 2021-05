Baloncesto

Así separan al público en la NBA: vacunados en una grada; no vacunados, en otra

El avance de la vacunación contra la covid-19 en Estados Unidos está provocando situaciones nuevas en los acontecimientos deportivos. Una de las imágenes más impactantes provocada por la vacunación se pudo ver en el Madison Square Garden de Nueva York, en el partido de la NBA que disputaron este domingo los Knicks contra Atlanta Hawks.

El público asistente al encuentro se repartió en las gradas en función de si habían sido vacunados o no. En unas imágenes difundidas a través de Twitter por Stefan Bondy, periodista que cubre la información de los Knicks para el New York Dalily News, se puede ver una de las gradas del pabellón llena de público, sin mantener la distancia de seguridad, y otra grada con los aficionados separados y en muchos casos con mascarilla. En la primera grada estaban los vacunados y en la segunda, los no vacunados.

Los Hawks de Atlanta terminaron venciendo por un ajustado 105-107 a los Knicks de Nueva York en el primer partido de esta eliminatoria de primera ronda de playoff. El segundo encuentro se disputará en la madrugada del miércoles al jueves, hora española, también en el Madison Square Garden y podremos comprobar si se sigue el mismo criterio en la distribución del público en las gradas.